В Украине в ближайшее время могут отменить отключения света
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Экономика
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В Украине в ближайшее время могут отменить отключения света

Энергосистема Украины
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам советника премьер-министра по вопросам энергетики Юрия Бойко, в Украине в течение нескольких последующих месяцев отключения света будут носить незначительный характер, или вообще не будут применяться.

Главные тезисы

  • По словам советника премьер-министра, Украина планирует отменить или уменьшить отключения света в последующие месяцы благодаря сбалансированной энергосистеме.
  • Энергетические компании активно проводят ремонты и призывают переносить потребление электроэнергии на дневное время для снижения нагрузки.
  • Руководство Укрэнерго заверяет, что в настоящее время не предполагает отключения электроснабжения, готовясь к обеспечению потребителей дополнительными мощностями.
  • Укрэнерго призывает к экономному энергопотреблению и переносу активности на дневной период для оптимальной работы солнечных станций и снижения нагрузки на энергосистему.
  • Руководитель 'Укрэнерго' призывает жителей переносить максимальное потребление электроэнергии на дневной период для облегчения работы энергосистемы и оптимизации энергопотребления

Что известно о перспективе отмены отключений света в Украине

Бойко отметил, что погода в Украине уже не такая жаркая, а генерации в системе стало больше.

Соответственно снизилось потребление. Мы, к сожалению, будучи погодозависимыми, благодаря сегодняшней погоде находится в относительном балансе, - подчеркнул советник главы правительства.

В Украине отменяют отключения света на несколько ближайших месяцев
Энергосистема Украины

В случае отсутствия "внешнего влияния" Украина в течение следующих трех месяцев может находиться в вышеупомянутом относительном балансе.

Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер, – отмечает Бойко.

Что говорят в Укрэнерго

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что энергетики продолжают работу по ремонту поврежденных в результате атак преступной армии РФ энергообъектов.

Он призвал украинцев переносить максимальное потребление электроэнергии на дневные часы с 11:00 до 15:00 ради снижения нагрузки на энергосистему.

По его словам, "Укрэнерго" пока не планирует отключения света.

Жаркая погода отступила на 10 градусов вниз, на прошлой неделе из планового ремонта вышли дополнительные генерирующие мощности. Потребители получили передышку на время. Ко всем одна просьба - если есть возможность, переносите энергопотребление на дневные часы, с 11-ти до 15-ти. В настоящее время наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций. И, пожалуйста, привыкайте к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером. Эта привычка всем нам понадобится осенью и зимой, – призвал Кудрицкий.

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