По словам советника премьер-министра по вопросам энергетики Юрия Бойко, в Украине в течение нескольких последующих месяцев отключения света будут носить незначительный характер, или вообще не будут применяться.

Что известно о перспективе отмены отключений света в Украине

Бойко отметил, что погода в Украине уже не такая жаркая, а генерации в системе стало больше.

Соответственно снизилось потребление. Мы, к сожалению, будучи погодозависимыми, благодаря сегодняшней погоде находится в относительном балансе, - подчеркнул советник главы правительства. Поделиться

Энергосистема Украины

В случае отсутствия "внешнего влияния" Украина в течение следующих трех месяцев может находиться в вышеупомянутом относительном балансе.

Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер, – отмечает Бойко. Поделиться

Что говорят в Укрэнерго

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что энергетики продолжают работу по ремонту поврежденных в результате атак преступной армии РФ энергообъектов.

Он призвал украинцев переносить максимальное потребление электроэнергии на дневные часы с 11:00 до 15:00 ради снижения нагрузки на энергосистему.

По его словам, "Укрэнерго" пока не планирует отключения света.