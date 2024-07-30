По словам советника премьер-министра по вопросам энергетики Юрия Бойко, в Украине в течение нескольких последующих месяцев отключения света будут носить незначительный характер, или вообще не будут применяться.
Главные тезисы
- По словам советника премьер-министра, Украина планирует отменить или уменьшить отключения света в последующие месяцы благодаря сбалансированной энергосистеме.
- Энергетические компании активно проводят ремонты и призывают переносить потребление электроэнергии на дневное время для снижения нагрузки.
- Руководство Укрэнерго заверяет, что в настоящее время не предполагает отключения электроснабжения, готовясь к обеспечению потребителей дополнительными мощностями.
- Укрэнерго призывает к экономному энергопотреблению и переносу активности на дневной период для оптимальной работы солнечных станций и снижения нагрузки на энергосистему.
- Руководитель 'Укрэнерго' призывает жителей переносить максимальное потребление электроэнергии на дневной период для облегчения работы энергосистемы и оптимизации энергопотребления
Что известно о перспективе отмены отключений света в Украине
Бойко отметил, что погода в Украине уже не такая жаркая, а генерации в системе стало больше.
В случае отсутствия "внешнего влияния" Украина в течение следующих трех месяцев может находиться в вышеупомянутом относительном балансе.
Что говорят в Укрэнерго
Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что энергетики продолжают работу по ремонту поврежденных в результате атак преступной армии РФ энергообъектов.
Он призвал украинцев переносить максимальное потребление электроэнергии на дневные часы с 11:00 до 15:00 ради снижения нагрузки на энергосистему.
По его словам, "Укрэнерго" пока не планирует отключения света.
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