Уряд скасував відключення світла частині бізнесу. Що це означає

Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою, графіки відключень світла не діятимуть на бізнес, який використовує понад 80% електроенергії власного виробництва.
Головні тези:
- Український уряд скасував відключення світла для бізнесу, який використовує понад 80% електроенергії власного виробництва.
- Це рішення сприяє стимулюванню енергетичної автономії підприємств і сприяє підвищенню енергетичної стійкості країни.
- Українські енергетики після атак російських окупантів вдалися стабілізувати енергосистему та ліквідувати наслідки нищівних ракетних ударів.
В Україні скасували відключення світла частині бізнесу
Як повідомив премʼєр Денис Шмигаль, уряд ухвалив постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень.
Постанова вносить зміни до «Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану».
Як Україні вдалось стабілізувати енергосистему після атак злочинної армії РФ
За словами заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук, завдяки цілодобовій роботі українських енергетиків вдалось домогтись стабілізації енергосистеми та ліквідувати частину наслідків в результаті ракетних атак злочинної армії РФ.
Вона підкреслила, що всі українські енергетичні компанії наразі проводять роботу з відновлення пошкоджених російськими окупантами об’єктів енергосистеми.
Також Гринчук додала, що злочинна армія РФ не припиняє атак на об’єкти енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах.
Разом з тим заступниця глави Міненерго закликала українців зменшити використання енергоємних приладів вранці з 7-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 22-ї, щоб зменшити навантаження на систему.
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