Кабмин утвердил проект закона о новых контрактах для военнослужащих Сил обороны Украины
Кабмин утвердил проект закона о новых контрактах для военнослужащих Сил обороны Украины

Денис Шмыгаль
ВСУ
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль объявил о согласованном Правительством проекте закона о новых контрактах для военнослужащих ВСУ.

Главные тезисы

  • В Украине утвержден проект закона о новых контрактах для военнослужащих Сил обороны, предусматривающий гарантированные сроки службы и повышение выплат.
  • Новые контракты предлагаются солдатам, сержантам и офицерам всех сил безопасности и обороны со сроком от одного до пяти лет и отсрочкой от мобилизации.

Новые контракты для ВСУ: какие особенности

5 декабря Правительство утвердило и направляет в Верховную Раду проект закона, вводящий новые контракты для военнослужащих, в частности, гарантированные четкие сроки службы и повышение выплат.

Законопроект разработан Министерством обороны по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

Мы отвечаем на ключевые запросы Украинской армии и общества.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины

Детали новой системы военных контрактов:

  • Контракт предлагается для солдат, сержантов и офицеров всех сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГНСУ и других.

  • Срок контрактов — от одного до пяти лет. Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при его заключении на 2-5 лет.

  • Ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях.

  • Новые контракты смогут заключить находящиеся в запасе и резервисты граждане, мобилизованные военнослужащие. Воины, которые уже служат по контракту, смогут перезаключить их на новых условиях.

Ожидаем оперативного принятия законопроекта народными депутатами. Мы рассчитываем, что система новых контрактов заработает в первом квартале 2026 года.

