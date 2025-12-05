Кабмин утвердил проект закона о новых контрактах для военнослужащих Сил обороны Украины

5 декабря Правительство утвердило и направляет в Верховную Раду проект закона, вводящий новые контракты для военнослужащих, в частности, гарантированные четкие сроки службы и повышение выплат.

Мы отвечаем на ключевые запросы Украинской армии и общества.

Детали новой системы военных контрактов:

Контракт предлагается для солдат, сержантов и офицеров всех сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГНСУ и других.

Срок контрактов — от одного до пяти лет. Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при его заключении на 2-5 лет.

Ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях.