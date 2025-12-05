Кабмин утвердил проект закона о новых контрактах для военнослужащих Сил обороны Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль объявил о согласованном Правительством проекте закона о новых контрактах для военнослужащих ВСУ.
Главные тезисы
- В Украине утвержден проект закона о новых контрактах для военнослужащих Сил обороны, предусматривающий гарантированные сроки службы и повышение выплат.
- Новые контракты предлагаются солдатам, сержантам и офицерам всех сил безопасности и обороны со сроком от одного до пяти лет и отсрочкой от мобилизации.
Новые контракты для ВСУ: какие особенности
5 декабря Правительство утвердило и направляет в Верховную Раду проект закона, вводящий новые контракты для военнослужащих, в частности, гарантированные четкие сроки службы и повышение выплат.
Законопроект разработан Министерством обороны по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.
Детали новой системы военных контрактов:
Контракт предлагается для солдат, сержантов и офицеров всех сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГНСУ и других.
Срок контрактов — от одного до пяти лет. Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при его заключении на 2-5 лет.
Ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях.
Новые контракты смогут заключить находящиеся в запасе и резервисты граждане, мобилизованные военнослужащие. Воины, которые уже служат по контракту, смогут перезаключить их на новых условиях.
