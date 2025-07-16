Украинцы 60+ смогут подписывать контракты с ВСУ — что известно

Это возможность для опытных специалистов помогать на небоевых и специализированных должностях.
Главные тезисы
- Украинцы в возрасте 60+ получили право подписывать контракты с ВСУ согласно новому закону, что открывает возможности для опытных специалистов на небоевых и специализированных должностях.
- Принятые Верховной Радой законы направлены на усиление обороноспособности Украины, включая установление численности военных специалистов, ветеранов и раненых.
Украинцы в возрасте 60+ получили право подписывать контракт с ВСУ
Верховная Рада Украины приняла закон, предоставляющий лицам 60+ лет право подписывать контракт для прохождения военной службы.
Об этом сообщил народный депутат Украины Роман Костенко в Facebook.
Он отметил, что сегодня ВРУ приняла три инициированных им законопроекта, направленных на усиление обороноспособности Украины.
По его словам, был принят Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе" (регистрационный номер 13229).
По его словам, также принят в целом законопроект с регистрационным № 13353, закрепляющий название ЦСО "А" (Альфа), речь идет о Центре специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Он устанавливает численность подразделения на уровне 10 тыс. человек и обеспечивает его способность не только во время войны, но и в межвоенный период.
По его словам, принятым в целом законопроектом № 13320 восстановлена справедливость для инструкторов в высших военных учебных заведениях, предусмотрена доплата. Он добавил, что ранее они не имели доплат, в отличие от инструкторов в учебных центрах.
Среди них ветераны и раненые, которые покидают службу из-за низкого обеспечения. Этот закон дает им стимул оставаться и готовить будущий офицерский корпус.
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