Українці віком 60+ зможуть підписувати контракти зі ЗСУ — що відомо

Це можливість для досвідчених фахівців допомагати на небойових і спеціалізованих посадах.
Головні тези:
- Українці віком 60+ тепер можуть підписувати контракти зі Збройними Силами України згідно з новим законом.
- Закон надає можливість досвідченим фахівцям допомагати на небойових та спеціалізованих посадах у ЗСУ.
- Одним із законів, прийнятих Верховною Радою, є встановлення чисельності підрозділу військових фахівців, ветеранів та поранених.
Українці віком 60+ отримали право підписувати контракт із ЗСУ
Верховна Рада України ухвалила закон, який надає особам віком 60+ право підписувати контракт для проходження військової служби.
Про це повідомив народний депутат України Роман Костенко у Facebook.
Він зазначив, що сьогодні ВРУ ухвалила три ініційовані ним законопроєкти, спрямовані на підсилення обороноздатності України.
За його словами, було ухвалено Закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі" (реєстраційний номер 13229).
За його словами, також ухвалено в цілому законопроєкт з реєстраційним № 13353, який закріплює назву ЦСО "А" (Альфа), йдеться про Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Він встановлює чисельність підрозділу на рівні 10 тис осіб і забезпечує його спроможність не лише під час війни, а й у міжвоєнний період.
За його словами, ухваленим в цілому законопроєктом № 13320 відновлено справедливість для інструкторів у вищих військових навчальних закладах, передбачено доплати. Він додав, що раніше вони не мали доплат, на відміну від інструкторів у навчальних центрах.
Серед них — ветерани й поранені, які залишають службу через низьке забезпечення. Цей закон дає їм стимул залишатися й готувати майбутній офіцерський корпус.
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