Рада підтримала ратифікацію угоди про надра між Україною та США

Верховна Рада 8 травня підтримала законопроєкт № 0309 "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".
Головні тези:
- Ратифікація угоди про надра між Україною та США створює нові можливості для економічного розвитку країни та забезпечує безпекове партнерство.
- Угода передбачає рівноправне співробітництво зs Сполученими Штатами та інвестиції в українську економіку без стосунків боргової залежності.
- За угоду проголосували 338 народних депутатів України, що свідчить про широку підтримку українського парламенту.
Рада ратифікувала Угоду про надра і створення Інвестфонду
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко,
За словами Свириденко, президент Зеленський абсолютно чітко дав завдання щодо цієї угоди — абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України, спільне з Америкою управління, інвестування в Україну та спрямованість угоди на майбутній розвиток.
Саме це ми забезпечили. В угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати в Україну — вільну й суверенну.
Свириденко уточнила деталі ратифікованої Угоди про надра між Україною та США.
Вперше США зацікавлені в довгостроковій співпраці з Україною, готові відкрито й масштабно інвестувати в економіку — наші надра, промисловість, інфраструктуру.
Ключовий принцип управління — 50 на 50. Це рівноправні відносини України та Сполучених Штатів.
В Угоді нема згадок про борги, лише нові інвестиції. І дуже важливо, що інвестування буде відбуватися саме в Україні.
Угода забезпечує можливості отримання нової оборонної та іншої допомоги від адміністрації США і створює необхідний фундамент для довгострокових відносин.
США вважають цю угоду частиною безпекової архітектури. Їхній економічний інтерес в Україні — це, зокрема, і захист України, нашої незалежності й розвитку. Крім того, це можливість тиску на Росію — бо показує, що Америка готова захищати своє партнерство й відповідні активи. Це не просто мої відчуття — це слова The White House і Міністра фінансів Скотта Бессента.
В угоді враховані українські конституційні принципи:
Власність і контроль за надрами залишаються за Україною. Всі ресурси на всій нашій землі та в територіальних водах належать Україні. Національна власність також захищена.
Інвестиційні проєкти подає Україна. Це дозволяє реалізувати НАШІ пріоритети.
Угода враховує курс України на вступ в Євросоюз та відповідні зобовʼязання.
Отже, угода підготовлена та укладена в інтересах України. Угода забезпечує надійне партнерство з Америкою. Вона забезпечить для нашої країни економічне зростання, вагомі інвестиції та технологічну модернізацію, — зазначила Свириденко.
До слова, за угоду проголосували 338 народних депутатів України.
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