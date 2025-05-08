Рада підтримала ратифікацію угоди про надра між Україною та США
Категорія
Економіка
Дата публікації

Рада підтримала ратифікацію угоди про надра між Україною та США

Рада
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Джерело:  online.ua

Верховна Рада 8 травня підтримала законопроєкт № 0309 "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".

Головні тези:

  • Ратифікація угоди про надра між Україною та США створює нові можливості для економічного розвитку країни та забезпечує безпекове партнерство.
  • Угода передбачає рівноправне співробітництво зs Сполученими Штатами та інвестиції в українську економіку без стосунків боргової залежності.
  • За угоду проголосували 338 народних депутатів України, що свідчить про широку підтримку українського парламенту.

Рада ратифікувала Угоду про надра і створення Інвестфонду

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко,

Парламент ратифікував історичну Угоду про економічне партнерство між Україною і США. Цей документ — не просто юридична конструкція, це нова модель нашої взаємодії з ключовим стратегічним партнером. Безпека має йти пліч-о-пліч з економікою. Саме так Сполучені Штати бачать основу для співпраці. Саме так побудована наша угода про економічне партнерство з Америкою — щоб були ВСІ можливості для безпекової співпраці.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України

За словами Свириденко, президент Зеленський абсолютно чітко дав завдання щодо цієї угоди — абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України, спільне з Америкою управління, інвестування в Україну та спрямованість угоди на майбутній розвиток.

Саме це ми забезпечили. В угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати в Україну — вільну й суверенну.

Цей тиждень ми мали зустрічі із комітетами й фракціями. Я щиро вдячна за підтримку, інтерес і спільне бажання поглибити співпрацю з нашим стратегічним партнером.

Свириденко уточнила деталі ратифікованої Угоди про надра між Україною та США.

  1. Вперше США зацікавлені в довгостроковій співпраці з Україною, готові відкрито й масштабно інвестувати в економіку — наші надра, промисловість, інфраструктуру.

  2. Ключовий принцип управління — 50 на 50. Це рівноправні відносини України та Сполучених Штатів.

  3. В Угоді нема згадок про борги, лише нові інвестиції. І дуже важливо, що інвестування буде відбуватися саме в Україні.

  4. Угода забезпечує можливості отримання нової оборонної та іншої допомоги від адміністрації США і створює необхідний фундамент для довгострокових відносин.

  5. США вважають цю угоду частиною безпекової архітектури. Їхній економічний інтерес в Україні — це, зокрема, і захист України, нашої незалежності й розвитку. Крім того, це можливість тиску на Росію — бо показує, що Америка готова захищати своє партнерство й відповідні активи. Це не просто мої відчуття — це слова The White House і Міністра фінансів Скотта Бессента.

В угоді враховані українські конституційні принципи:

  • Власність і контроль за надрами залишаються за Україною. Всі ресурси на всій нашій землі та в територіальних водах належать Україні. Національна власність також захищена.

  • Інвестиційні проєкти подає Україна. Це дозволяє реалізувати НАШІ пріоритети.

  • Угода враховує курс України на вступ в Євросоюз та відповідні зобовʼязання.

Отже, угода підготовлена та укладена в інтересах України. Угода забезпечує надійне партнерство з Америкою. Вона забезпечить для нашої країни економічне зростання, вагомі інвестиції та технологічну модернізацію, — зазначила Свириденко.

До слова, за угоду проголосували 338 народних депутатів України.

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