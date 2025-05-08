Рада поддержала ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США

Верховная Рада 8 мая поддержала законопроект №0309 "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления".

Рада ратифицировала Соглашение о недрах и создании Инвестфонда

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко,

Парламент ратифицировал историческое Соглашение об экономическом партнерстве между Украиной и США. Этот документ — не просто юридическая конструкция, это новая модель нашего взаимодействия с ключевым стратегическим партнером. Безопасность должна идти бок о бок с экономикой. Именно так, Соединенные Штаты видят основу для сотрудничества. Именно так построено наше соглашение об экономическом партнерстве с Америкой — чтобы были все возможности для сотрудничества в сфере безопасности. Юлия Свириденко Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины

По словам Свириденко, президент Зеленский абсолютно четко дал задачу по этому соглашению — абсолютное равноправие сторон и уважение национальных интересов Украины, совместное с Америкой управления, инвестирование в Украину и направленность соглашения на будущее развитие.

Именно это мы обеспечили. У соглашения нет положений о долге и есть обязательства инвестировать в Украину — свободную и суверенную.

На этой неделе мы встречались с комитетами и фракциями. Я искренне благодарна за поддержку, интерес и общее желание углубить сотрудничество с нашим стратегическим партнером. Поделиться

Свириденко уточнила детали ратифицированного Соглашения о недрах между Украиной и США.

Впервые США заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Украиной, готовы открыто и масштабно инвестировать в экономику наши недра, промышленность, инфраструктуру. Ключевой принцип управления — 50 на 50. Это равноправные отношения Украины и Соединенных Штатов. В Соглашении нет упоминаний о долгах, только новые инвестиции. И очень важно, что инвестирование будет происходить именно на Украине. Соглашение обеспечивает возможность получения новой оборонной и другой помощи от администрации США и создает необходимый фундамент для долгосрочных отношений. США считают это соглашение частью архитектуры безопасности. Их экономический интерес в Украине — это, в частности, и защита Украины, нашей независимости и развития. Кроме того, это возможность давления на Россию, поскольку показывает, что Америка готова защищать свое партнерство и соответствующие активы. Это не просто мои ощущения — это слова The White House и Министра финансов Скотта Бессента.

В соглашении учтены украинские конституционные принципы:

Собственность и контроль над недрами остаются за Украиной. Все ресурсы по всей нашей земле и в территориальных водах принадлежат Украине. Национальная собственность также защищена.

Инвестиционные проекты представляет Украина. Это позволяет реализовать НАШИ ПРИОРИТЕТЫ.

Соглашение учитывает курс Украины на вступление в Евросоюз и соответствующие обязательства.

Следовательно, соглашение подготовлено и заключено в интересах Украины. Соглашение обеспечивает надежное партнерство с Америкой. Она обеспечит нашей стране экономический рост, весомые инвестиции и технологическую модернизацию, — отметила Свириденко.

К слову, за соглашение проголосовали 338 народных депутатов Украины.