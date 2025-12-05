Уряд затвердив проєкт закону щодо нових контрактів для військовослужбовців Сил оборони України

5 грудня Уряд затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців, зокрема гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат.

Ми відповідаємо на ключові запити Українського війська та суспільства.

Деталі нової системи військових контрактів:

Контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших.

Термін контрактів — від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років.

Щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях.