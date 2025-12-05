Уряд затвердив проєкт закону щодо нових контрактів для військовослужбовців Сил оборони України
Категорія
Україна
Дата публікації

Уряд затвердив проєкт закону щодо нових контрактів для військовослужбовців Сил оборони України

Денис Шмигаль
ЗСУ

Міністр оборони України Денис Шмигаль оголосив про узгоджений Урядом проєкт закону щодо нових контрактів для військовослужбовців ЗСУ.

Головні тези:

  • Уряд затвердив проєкт закону щодо нових контрактів для військовослужбовців ЗСУ, який передбачає гарантовані терміни служби та підвищення виплат.
  • Контракти пропонуються для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони з терміном від одного до п'яти років, з можливістю вийти на відпустку від мобілізації на 12 місяців.
  • Нова система включає щорічні фінансові бонуси та додаткову винагороду за участь у бойових операціях для військовослужбовців.

Нові контракти для ЗСУ: які особливості

5 грудня Уряд затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців, зокрема гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат.

Законопроєкт розроблений Міністерством оборони за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

Ми відповідаємо на ключові запити Українського війська та суспільства.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Міністр оборони України

Деталі нової системи військових контрактів:

  • Контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших.

  • Термін контрактів — від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років.

  • Щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях.

  • Нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі та резервісти, мобілізовані військовослужбовці. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах.

Очікуємо на оперативне ухвалення законопроєкту народними депутатами. Розраховуємо, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українці віком 60+ зможуть підписувати контракти зі ЗСУ — що відомо
мобілізація
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі нова група добровольців Українського легіону підписує контракти зі ЗСУ
Польща
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Нова група добровольців Українського легіону підпише контракти із ЗСУ
мобілізація

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?