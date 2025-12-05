Уряд затвердив проєкт закону щодо нових контрактів для військовослужбовців Сил оборони України

Міністр оборони України Денис Шмигаль оголосив про узгоджений Урядом проєкт закону щодо нових контрактів для військовослужбовців ЗСУ.
Головні тези:
- Уряд затвердив проєкт закону щодо нових контрактів для військовослужбовців ЗСУ, який передбачає гарантовані терміни служби та підвищення виплат.
- Контракти пропонуються для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони з терміном від одного до п'яти років, з можливістю вийти на відпустку від мобілізації на 12 місяців.
- Нова система включає щорічні фінансові бонуси та додаткову винагороду за участь у бойових операціях для військовослужбовців.
Нові контракти для ЗСУ: які особливості
5 грудня Уряд затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців, зокрема гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат.
Законопроєкт розроблений Міністерством оборони за дорученням Президента України Володимира Зеленського.
Деталі нової системи військових контрактів:
Контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших.
Термін контрактів — від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років.
Щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях.
Нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі та резервісти, мобілізовані військовослужбовці. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-