У Польщі нова група добровольців Українського легіону підписує контракти зі ЗСУ

У Польщі добровольці підписують контракти зі ЗСУ

Про це повідомив посол України в РП Василь Боднар.

8 серпня планується підписання контрактів із Збройними силами України черговою групою добровольців. Це підтверджує ефективність роботи цього пункту набору добровольців і що він і надалі користується популярністю.

За словами дипломата, важливо, що українці, які перебувають за кордоном, повертаються додому, і рекрутинговий центр у Любліні дає змогу долучитися до української армії.

Посол зазначив, що попередні групи добровольців після навчання у Польщі проходять бойове злагодження в Україні. Поширити

Про створення Українського легіону стало відомо на початку липня минулого року, коли Президент України Володимир Зеленський спільно з главою польського уряду Дональдом Туском підписали у Варшаві безпекову угоду. Одним із її пунктів є підготовка на території Польщі українських військових підрозділів.

Добровольці з Українського легіону можуть підписати контракт на рік, три роки або до завершення особливого періоду.

Після підписання контрактів із ЗСУ їх направляють на один із полігонів неподалік Любліна для проходження вишколу. Навчання ведуть інструктори з країн НАТО. Військовослужбовці, які потребуватимуть окремого вишколу за обраною спеціалізацією, можуть пройти додаткову підготовку в інших місцях.

Згідно з домовленістю українська сторона забезпечує добровольців легіону військовою формою і медикаментами, а польська надає інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання.

Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із ЗСУ торік у листопаді, друга — у січні цього року, третя — наприкінці лютого, четверта — на початку червня.