В Польше новая группа добровольцев Украинского легиона подписывает контракты с ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

В Польше новая группа добровольцев Украинского легиона подписывает контракты с ВСУ

ВСУ
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Источник:  Укринформ

Пятая группа добровольцев Украинского легиона подпишет 8 августа в польском Люблине контракты с ВСУ.

Главные тезисы

  • Группа добровольцев Украинского легиона подписывает контракты с ВСУ в Польше.
  • Добровольцы проходят обучение и получают военную специализацию на территории Польши.
  • Учения ведут инструкторы из стран НАТО, предоставляется необходимое оборудование и медикаменты.

В Польше добровольцы подписывают контракты с ВСУ

Об этом сообщил посол Украины в РП Василий Боднарь.

8 августа планируется заключение контрактов с Вооруженными силами Украины очередной группой добровольцев. Это подтверждает эффективность работы этого пункта набора добровольцев и что он продолжает пользоваться популярностью.

По словам дипломата, важно, что находящиеся за рубежом украинцы возвращаются домой, и рекрутинговый центр в Люблине позволяет присоединиться к украинской армии.

Посол отметил, что предыдущие группы добровольцев после учебы в Польше проходят боевое согласование в Украине.

О создании Украинского легиона стало известно в начале июля прошлого года, когда Президент Украины Владимир Зеленский совместно с главой польского правительства Дональдом Туском подписали в Варшаве соглашение о безопасности. Одним из ее пунктов есть подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.

Добровольцы Украинского легиона могут подписать контракт на год, три года или до завершения особого периода.

После подписания контрактов с ВСУ их направляют на один из полигонов недалеко от Люблина для прохождения военной подготовки. Учения ведут инструкторы из стран НАТО. Военнослужащие, нуждающиеся в отдельной военной подготовке по выбранной специализации, могут пройти дополнительную подготовку в других местах.

Согласно договоренности, украинская сторона обеспечивает добровольцев легиона военной формой и медикаментами, а польская предоставляет инфраструктуру, технику и вооружение на период обучения.

Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, вторая — в январе этого года, третья — в конце февраля, четвертая — в начале июня.

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