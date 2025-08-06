В Польше новая группа добровольцев Украинского легиона подписывает контракты с ВСУ

Пятая группа добровольцев Украинского легиона подпишет 8 августа в польском Люблине контракты с ВСУ.
Главные тезисы
- Группа добровольцев Украинского легиона подписывает контракты с ВСУ в Польше.
- Добровольцы проходят обучение и получают военную специализацию на территории Польши.
- Учения ведут инструкторы из стран НАТО, предоставляется необходимое оборудование и медикаменты.
В Польше добровольцы подписывают контракты с ВСУ
Об этом сообщил посол Украины в РП Василий Боднарь.
8 августа планируется заключение контрактов с Вооруженными силами Украины очередной группой добровольцев. Это подтверждает эффективность работы этого пункта набора добровольцев и что он продолжает пользоваться популярностью.
По словам дипломата, важно, что находящиеся за рубежом украинцы возвращаются домой, и рекрутинговый центр в Люблине позволяет присоединиться к украинской армии.
О создании Украинского легиона стало известно в начале июля прошлого года, когда Президент Украины Владимир Зеленский совместно с главой польского правительства Дональдом Туском подписали в Варшаве соглашение о безопасности. Одним из ее пунктов есть подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.
Добровольцы Украинского легиона могут подписать контракт на год, три года или до завершения особого периода.
После подписания контрактов с ВСУ их направляют на один из полигонов недалеко от Люблина для прохождения военной подготовки. Учения ведут инструкторы из стран НАТО. Военнослужащие, нуждающиеся в отдельной военной подготовке по выбранной специализации, могут пройти дополнительную подготовку в других местах.
Согласно договоренности, украинская сторона обеспечивает добровольцев легиона военной формой и медикаментами, а польская предоставляет инфраструктуру, технику и вооружение на период обучения.
Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, вторая — в январе этого года, третья — в конце февраля, четвертая — в начале июня.
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