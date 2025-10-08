Нова група добровольців Українського легіону підпише контракти із ЗСУ

Український легіон у Польщі: шоста група добровольців підпише контракт із ЗСУ

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

10 жовтня в Любліні кількадесят добровольців з-поміж українців, які проживають за кордоном, підпишуть контракти зі Збройними силами України.

За його словами, попри всі спроби дискредитувати діяльність рекрутингового центру, він продовжує працювати, набір добровольців триває безперервно.

Так, це не сотні чи тисячі людей, але ведеться системна робота. Опрацьовується велика кількість заявок, обираються найкращі кандидати, є очевидний прогрес. Василь Боднар Посол України в Польщі

Він додав, що рекрутинговий центр при генконсульстві України в Любліні функціонує вже рік, а його робота себе виправдовує. Тому центр й надалі функціонуватиме і набиратиме українських добровольців за кордоном до лав ЗСУ.

Про створення Українського легіону стало відомо на початку липня минулого року, коли Президент України Володимир Зеленський спільно з главою польського уряду Дональдом Туском підписали у Варшаві безпекову угоду. Одним із її пунктів є підготовка на території Польщі українських військових підрозділів. Поширити

Рекрутинговий центр для добровольців-громадян України на базі генконсульства України в Любліні відкрився на початку жовтня минулого року.

Добровольці з Українського легіону можуть підписати контракт на рік, три роки або до завершення особливого періоду.

Після підписання контрактів із ЗСУ їх направляють на один із полігонів неподалік Любліна для проходження вишколу. Навчання ведуть інструктори з країн НАТО. Військовослужбовці, які потребуватимуть окремого вишколу за обраною спеціалізацією, можуть пройти додаткову підготовку в інших місцях.

Згідно з домовленістю українська сторона забезпечує добровольців легіону військовою формою і медикаментами, а польська надає інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання.

Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із ЗСУ торік у листопаді, друга — у січні цього року, третя — наприкінці лютого, четверта — на початку червня, п'ята — на початку серпня.