Новая группа добровольцев Украинского легиона подпишет контракты с ВСУ

Очередная, шестая группа добровольцев Украинского легиона подпишет 10 октября в Люблине контракты с ВСУ.
Главные тезисы
- Шестая группа добровольцев Украинского легиона подпишет контракты с ВСУ в Люблине 10 октября.
- Рекрутинговый центр в Люблине успешно набирает украинских волонтеров за год своей работы.
- Украинский легион создан для подготовки военных подразделений на территории Польши согласно соглашению между президентами Украины и Польши.
Украинский легион в Польше: шестая группа добровольцев подпишет контракт с ВСУ
Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднарь.
10 октября в Люблине несколько десятков добровольцев из числа украинцев, проживающих за границей, подпишут контракты с Вооруженными силами Украины.
По его словам, при всех попытках дискредитировать деятельность рекрутингового центра, он продолжает работать, набор добровольцев продолжается непрерывно.
Он добавил, что рекрутинговый центр при генконсульстве Украины в Люблине функционирует уже год, а его работа оправдывает себя. Поэтому центр и дальше будет функционировать и набирать украинских добровольцев за границей в ряды ВСУ.
Рекрутинговый центр для добровольцев граждан Украины на базе генконсульства Украины в Люблине открылся в начале октября прошлого года.
Добровольцы Украинского легиона могут подписать контракт на год, три года или до завершения особого периода.
После подписания контрактов с ВСУ их направляют на один из полигонов недалеко от Люблина для прохождения военной подготовки. Учения ведут инструкторы из стран НАТО. Военнослужащие, нуждающиеся в отдельной военной подготовке по выбранной специализации, могут пройти дополнительную подготовку в других местах.
Согласно договоренности, украинская сторона обеспечивает добровольцев легиона военной формой и медикаментами, а польская предоставляет инфраструктуру, технику и вооружение на период обучения.
Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, вторая — в январе этого года, третья — в конце февраля, четвертая — в начале июня, пятая — в начале августа.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-