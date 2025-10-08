Новая группа добровольцев Украинского легиона подпишет контракты с ВСУ
Новая группа добровольцев Украинского легиона подпишет контракты с ВСУ

Украинский легион
Источник:  Укринформ

Очередная, шестая группа добровольцев Украинского легиона подпишет 10 октября в Люблине контракты с ВСУ.

Главные тезисы

  • Шестая группа добровольцев Украинского легиона подпишет контракты с ВСУ в Люблине 10 октября.
  • Рекрутинговый центр в Люблине успешно набирает украинских волонтеров за год своей работы.
  • Украинский легион создан для подготовки военных подразделений на территории Польши согласно соглашению между президентами Украины и Польши.

Украинский легион в Польше: шестая группа добровольцев подпишет контракт с ВСУ

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднарь.

10 октября в Люблине несколько десятков добровольцев из числа украинцев, проживающих за границей, подпишут контракты с Вооруженными силами Украины.

По его словам, при всех попытках дискредитировать деятельность рекрутингового центра, он продолжает работать, набор добровольцев продолжается непрерывно.

Да, это не сотни или тысячи людей, но ведется системная работа. Прорабатывается большое количество заявок, избираются лучшие кандидаты, очевидный прогресс.

Василий Боднар

Василий Боднар

Посол Украины в Польше

Он добавил, что рекрутинговый центр при генконсульстве Украины в Люблине функционирует уже год, а его работа оправдывает себя. Поэтому центр и дальше будет функционировать и набирать украинских добровольцев за границей в ряды ВСУ.

О создании Украинского легиона стало известно в начале июля прошлого года, когда Президент Украины Владимир Зеленский совместно с главой польского правительства Дональдом Туском подписали в Варшаве соглашение о безопасности. Одним из ее пунктов есть подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.

Рекрутинговый центр для добровольцев граждан Украины на базе генконсульства Украины в Люблине открылся в начале октября прошлого года.

Добровольцы Украинского легиона могут подписать контракт на год, три года или до завершения особого периода.

После подписания контрактов с ВСУ их направляют на один из полигонов недалеко от Люблина для прохождения военной подготовки. Учения ведут инструкторы из стран НАТО. Военнослужащие, нуждающиеся в отдельной военной подготовке по выбранной специализации, могут пройти дополнительную подготовку в других местах.

Согласно договоренности, украинская сторона обеспечивает добровольцев легиона военной формой и медикаментами, а польская предоставляет инфраструктуру, технику и вооружение на период обучения.

Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, вторая — в январе этого года, третья — в конце февраля, четвертая — в начале июня, пятая — в начале августа.

