Правительство утвердило программу выплат украинцам в рамках пакета "Зимней поддержки"

Кабинет министров Украины утвердил выплату единовременного пособия в 6500 гривен для уязвимых категорий населения. Выплаты будут производиться в рамках "Зимней поддержки" для украинцев.

Какие категории украинцев получат “Зимнюю поддержку” в 2025 году

Об этом написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Программа рассчитана на людей, нуждающихся в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети на попечении, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПО, ВПО с инвалидностью, одинокие пенсионеры. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

По ее словам, средства будут начисляться в автоматическом режиме через Пенсионный фонд Украины. Программа стартует в начале декабря и охватит более 660 тысяч человек.

Потратить денежные средства, полученные по программе, можно будет на определенный список товаров. В частности, в него входят лекарства, одежда и обувь.

Еще 1 ноября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки" для населения по образцу действовавшей в 2024 году. Программа должна заработать уже в декабре этого года.