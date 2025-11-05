Правительство утвердило программу выплат украинцам в рамках пакета "Зимней поддержки"

Кабинет министров Украины утвердил выплату единовременного пособия в 6500 гривен для уязвимых категорий населения. Выплаты будут производиться в рамках "Зимней поддержки" для украинцев.
Главные тезисы
- Премьер-министр Украины утвердил программу “Зимней поддержки”, в рамках которой уязвимым категориям населения будут выплачиваться единовременные пособия в 6500 гривен.
- Программа охватит более 660 тысяч человек, включая детей-сирот, детей на попечении, детей с инвалидностью и одиноких пенсионеров.
- Средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд Украины, а потратить их можно будет на лекарства, одежду и обувь.
Какие категории украинцев получат “Зимнюю поддержку” в 2025 году
Об этом написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, средства будут начисляться в автоматическом режиме через Пенсионный фонд Украины. Программа стартует в начале декабря и охватит более 660 тысяч человек.
Потратить денежные средства, полученные по программе, можно будет на определенный список товаров. В частности, в него входят лекарства, одежда и обувь.
Еще 1 ноября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки" для населения по образцу действовавшей в 2024 году. Программа должна заработать уже в декабре этого года.
После этого Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что будут выплаты двух типов. Большинство украинцев получат выплату в размере 1000 гривен: их будут раздавать всем, кто обратится за поддержкой к государству. Заявления таких людей будут принимать с ноября.
