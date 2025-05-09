Военная поддержка Украины. ЕС выделит почти 1,9 млрд евро

Европейский Союз объявил о намерении выделить почти 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины, в том числе закупку оружия и артиллерии и усиление ПВО.

ЕС предоставит деньги на военную поддержку Украины

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сегодня ЕС официально объявил о намерении выделить около 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Это историческое решение, ведь оружие для Украины будет закуплено за счет прибыли от замороженных российских активов через Европейский фонд мира. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Премьер-министр добавил, что 1 миллиард евро из этой суммы будет направлен на закупку оружия по так называемой датской модели — непосредственно у украинских производителей. По его словам, это не просто усугубит способность Украины к защите, но и будет стимулировать экономику и инновации в оборонно-промышленном комплексе.

Искренне благодарим Европейский Союз за это дальновидное решение, лидерство и поддержку. Особая благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовать закупки украинского оружия на сумму 1 миллиард евро. Итого — сильные. Вместе обеспечим справедливый мир для Украины и безопасность всей Европы. Поделиться

Шмыгаль проинформировал, что еще более 600 млн. евро будет направлено на артиллерию и боеприпасы, более 200 млн. евро — на усиление украинской ПВО.