Военная поддержка Украины. ЕС выделит почти 1,9 млрд евро

Европейский Союз объявил о намерении выделить почти 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины, в том числе закупку оружия и артиллерии и усиление ПВО.
Главные тезисы
- Европейский Союз выделяет почти 1,9 млрд. евро на военную поддержку Украины, что значительно усилит обороноспособность страны.
- 1 миллиард евро будет направлен на закупку оружия непосредственно у производителей согласно датской модели, которая будет способствовать развитию украинского оборонного комплекса.
- Обеспечение украинских войск артиллерией и усиление ПВО получат почти 800 млн. евро из объема выделенных средств.
ЕС предоставит деньги на военную поддержку Украины
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что 1 миллиард евро из этой суммы будет направлен на закупку оружия по так называемой датской модели — непосредственно у украинских производителей. По его словам, это не просто усугубит способность Украины к защите, но и будет стимулировать экономику и инновации в оборонно-промышленном комплексе.
Шмыгаль проинформировал, что еще более 600 млн. евро будет направлено на артиллерию и боеприпасы, более 200 млн. евро — на усиление украинской ПВО.
Ранее Европейский Союз, Дания, Франция, Италия договорились о передаче в поддержку украинской оборонной промышленности 1 млрд евро финансирования, предоставленного Европейскому фонду мира по чрезвычайным чистым доходам от замороженных активов России.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-