Військова підтримка України. ЄС виділить майже 1,9 млрд євро

Європейський Союз оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України, зокрема на закупівлю зброї й артилерії та посилення ППО.
Головні тези:
- Європейський Союз виділяє майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України, що значно посилить обороноздатність країни.
- 1 мільярд євро буде спрямовано на закупівлю зброї безпосередньо у виробників згідно з данською моделлю, що сприятиме розвитку українського оборонного комплексу.
- Забезпечення українських військ артилерією та посилення ППО отримають майже 800 млн євро з обсягу виділених коштів.
ЄС надасть гроші на військову підтримку України
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що 1 мільярд євро з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою данською моделлю — безпосередньо в українських виробників. За його словами, це не просто посилить здатність України до захисту, а й стимулюватиме економіку та інновації в оборонно-промисловому комплексі.
Шмигаль поінформував, що ще понад 600 млн євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси, понад 200 млн євро — на посилення української ППО.
Раніше Європейський Союз, Данія, Франція, Італія домовилися про передачу на підтримку української оборонної промисловості 1 млрд євро фінансування, наданого Європейському фонду миру з надзвичайних чистих доходів від заморожених активів Росії.
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