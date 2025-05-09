Військова підтримка України. ЄС виділить майже 1,9 млрд євро

Європейський Союз оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України, зокрема на закупівлю зброї й артилерії та посилення ППО.

ЄС надасть гроші на військову підтримку України

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні ЄС офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України. Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена коштом прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Прем'єр-міністр додав, що 1 мільярд євро з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою данською моделлю — безпосередньо в українських виробників. За його словами, це не просто посилить здатність України до захисту, а й стимулюватиме економіку та інновації в оборонно-промисловому комплексі.

Щиро дякуємо Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро. Разом — сильні. Разом забезпечимо справедливий мир для України й безпеку для всієї Європи. Поширити

Шмигаль поінформував, що ще понад 600 млн євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси, понад 200 млн євро — на посилення української ППО.