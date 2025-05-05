В ЄС знайшли спосіб суттєво посилити військову підтримку України

Європейський Союз може суттєво посилити військову підтримку України. Це можна зробити закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників.

Кубілюс знає спосіб посилити військову підтримку України Євросоюзом

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс нагадав, що наразі США та ЄС кожного року виділяють близько 40 млрд євро на військову допомогу Україні. Ці кошти, за його словами, можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.

Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко — значно збільшивши нашу військову підтримку України. Андрюс Кубілюс Комісар ЄС з питань оборони та космосу

Чиновник зауважив, що вартість виробленого в Україні озброєння приблизно удвічі нижча, ніж аналогічного озброєння з ЄС чи США. Це дозволить фактично подвоїти обсяг наданої Україні зброї без збільшення витрат.

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But we can spend that same amount procuring modern weapons in Ukraine — which would cost about half as much as those made in the EU or US.



This would effectively double the volume of weapons Ukraine receives for the same €40B.



Our support’s real value would rise to €80B. — Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 4, 2025

Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро.

Кубілюс звернув увагу на новий інструмент — безпекові кредити ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. На його думку, це відкриє шлях до реалізації стратегії "миру через силу".