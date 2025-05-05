В ЄС знайшли спосіб суттєво посилити військову підтримку України

Європейський Союз може суттєво посилити військову підтримку України. Це можна зробити закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників.
Головні тези:
- Закупівля озброєння від українських виробників може суттєво посилити військову підтримку України з боку Європейського Союзу.
- Вартість вітчизняного озброєння значно нижча, ніж аналогічного з ЄС чи США, що дозволяє подвоїти обсяг допомоги без збільшення витрат.
- Нові безпекові кредити ЄС відкривають двері для фінансування військових закупівель для України та реалізації стратегії "миру через силу".
Кубілюс знає спосіб посилити військову підтримку України Євросоюзом
Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс нагадав, що наразі США та ЄС кожного року виділяють близько 40 млрд євро на військову допомогу Україні. Ці кошти, за його словами, можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.
Чиновник зауважив, що вартість виробленого в Україні озброєння приблизно удвічі нижча, ніж аналогічного озброєння з ЄС чи США. Це дозволить фактично подвоїти обсяг наданої Україні зброї без збільшення витрат.
2/3— Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 4, 2025
But we can spend that same amount procuring modern weapons in Ukraine — which would cost about half as much as those made in the EU or US.
This would effectively double the volume of weapons Ukraine receives for the same €40B.
Our support’s real value would rise to €80B.
Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро.
Кубілюс звернув увагу на новий інструмент — безпекові кредити ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. На його думку, це відкриє шлях до реалізації стратегії "миру через силу".
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-