В ЄС знайшли спосіб суттєво посилити військову підтримку України
Категорія
Світ
Дата публікації

В ЄС знайшли спосіб суттєво посилити військову підтримку України

ЄС
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Джерело:  online.ua

Європейський Союз може суттєво посилити військову підтримку України. Це можна зробити закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників.

Головні тези:

  • Закупівля озброєння від українських виробників може суттєво посилити військову підтримку України з боку Європейського Союзу.
  • Вартість вітчизняного озброєння значно нижча, ніж аналогічного з ЄС чи США, що дозволяє подвоїти обсяг допомоги без збільшення витрат.
  • Нові безпекові кредити ЄС відкривають двері для фінансування військових закупівель для України та реалізації стратегії "миру через силу".

Кубілюс знає спосіб посилити військову підтримку України Євросоюзом

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс нагадав, що наразі США та ЄС кожного року виділяють близько 40 млрд євро на військову допомогу Україні. Ці кошти, за його словами, можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.

Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко — значно збільшивши нашу військову підтримку України.

Андрюс Кубілюс

Андрюс Кубілюс

Комісар ЄС з питань оборони та космосу

Чиновник зауважив, що вартість виробленого в Україні озброєння приблизно удвічі нижча, ніж аналогічного озброєння з ЄС чи США. Це дозволить фактично подвоїти обсяг наданої Україні зброї без збільшення витрат.

Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро.

Кубілюс звернув увагу на новий інструмент — безпекові кредити ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. На його думку, це відкриє шлях до реалізації стратегії "миру через силу".

Безпекові кредити — це сила для України! — наголосив Кубілюс.

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