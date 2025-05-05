Европейский Союз может существенно усилить военную поддержку Украины. Это можно сделать, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей.

Кубилюс знает способ усилить военную поддержку Украины Евросоюзом

Комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс напомнил, что в настоящее время США и ЕС ежегодно выделяют около 40 млрд евро на военную помощь Украине. Эти средства, по его словам, можно использовать более эффективно, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.

Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные доводы в пользу мира очень быстро — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины. Андрюс Кубилюс Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса

Чиновник отметил, что стоимость произведенного в Украине вооружения примерно вдвое ниже аналогичного вооружения с ЕС или США. Это позволит фактически удвоить объем предоставленного Украине оружия без увеличения расходов.

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But we can spend that same amount procuring modern weapons in Ukraine — which would cost about half as much as those made in the EU or US.



This would effectively double the volume of weapons Ukraine receives for the same €40B.



Our support’s real value would rise to €80B. — Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 4, 2025

Реальная стоимость нашей поддержки вырастет до 80 миллиардов евро.

Кубилюс обратил внимание на новый инструмент — кредиты безопасности ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. По его мнению, это откроет путь к реализации стратегии "мира через силу".