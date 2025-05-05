В ЕС нашли способ существенно усилить военную поддержку Украины

Европейский Союз может существенно усилить военную поддержку Украины. Это можно сделать, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей.
Главные тезисы
- Закупка вооружения у украинских производителей поможет значительно усилить военную поддержку Украины со стороны Европейского Союза.
- Стоимость отечественного вооружения намного ниже аналогичного из ЕС или США, что позволяет удвоить объем помощи без увеличения расходов.
- Новые кредиты безопасности ЕС открывают двери для финансирования военных закупок для Украины и реализации стратегии “мира через силу”.
Кубилюс знает способ усилить военную поддержку Украины Евросоюзом
Комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс напомнил, что в настоящее время США и ЕС ежегодно выделяют около 40 млрд евро на военную помощь Украине. Эти средства, по его словам, можно использовать более эффективно, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.
Чиновник отметил, что стоимость произведенного в Украине вооружения примерно вдвое ниже аналогичного вооружения с ЕС или США. Это позволит фактически удвоить объем предоставленного Украине оружия без увеличения расходов.
2/3— Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 4, 2025
But we can spend that same amount procuring modern weapons in Ukraine — which would cost about half as much as those made in the EU or US.
This would effectively double the volume of weapons Ukraine receives for the same €40B.
Our support’s real value would rise to €80B.
Реальная стоимость нашей поддержки вырастет до 80 миллиардов евро.
Кубилюс обратил внимание на новый инструмент — кредиты безопасности ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. По его мнению, это откроет путь к реализации стратегии "мира через силу".
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