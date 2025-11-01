Президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать пакет программ помощи «Зимняя поддержка», которая уже заработает в декабре.

Украинцы получат помощь по программе "Зимняя поддержка"

Об этом Зеленский сообщает в Фейсбуке.

Я поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре — «Зимнюю поддержку». Мы сейчас определяем, какие именно элементы будут учтены. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, первое — это прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные нужды.

Также мы запускаем еще отдельную программу для тех, кому наиболее сложно. Это одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди, живущие в зонах боевых действий, другим группам в обществе. Премьер-министр Украины представит все подробности. Обязательно сохраним на зиму фиксированную цену на газ — никаких повышений, также на электричество для бытовых потребителей. Поделиться

Президент поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и уже есть предложения от Укрзализныци — УЗ-3000.

Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов — Киев, Киев — Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно. Программа сейчас прорабатывается, и, поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям — используемые средства реально служат обществу.

Также запланировано расширение медицинских программ.