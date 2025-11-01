Зеленский поручил правительству сформировать пакет программ помощи "Зимняя поддержка"
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский поручил правительству сформировать пакет программ помощи "Зимняя поддержка"

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать пакет программ помощи «Зимняя поддержка», которая уже заработает в декабре.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский поручил создать программу помощи «Зимняя поддержка», которая включает финансовую поддержку для одиноких пожилых людей и многодетных семей.
  • Основные элементы программы включают фиксированную цену на газ и электроэнергию, а также запуск специальной программы транспортной поддержки для украинцев.
  • Предоставляется возможность бесплатного проезда на железнодорожных маршрутах в пределах Украины на расстояние до трех тысяч километров.

Украинцы получат помощь по программе "Зимняя поддержка"

Об этом Зеленский сообщает в Фейсбуке.

Я поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре — «Зимнюю поддержку». Мы сейчас определяем, какие именно элементы будут учтены.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, первое — это прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные нужды.

Также мы запускаем еще отдельную программу для тех, кому наиболее сложно. Это одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди, живущие в зонах боевых действий, другим группам в обществе. Премьер-министр Украины представит все подробности. Обязательно сохраним на зиму фиксированную цену на газ — никаких повышений, также на электричество для бытовых потребителей.

Президент поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и уже есть предложения от Укрзализныци — УЗ-3000.

Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов — Киев, Киев — Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно. Программа сейчас прорабатывается, и, поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям — используемые средства реально служат обществу.

Также запланировано расширение медицинских программ.

Проект чекапов, который готовит Министерство здравоохранения Украины, то есть возможность каждого взрослого человека уделить больше внимания своему здоровью должен заработать уже в январе. Я поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой «Зимней поддержки» и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начинать пользоваться.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия будет иметь убытки от санкций по меньшей мере на 50 млрд долл в год — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский спрогнозировал дефицит бюджета России в 2026 году
В скором времени Россия почувствует последствия новых санкций
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский ввел новые санкции против ВПК и пропагандистов РФ
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?