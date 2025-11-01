Президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать пакет программ помощи «Зимняя поддержка», которая уже заработает в декабре.
Главные тезисы
- Президент Зеленский поручил создать программу помощи «Зимняя поддержка», которая включает финансовую поддержку для одиноких пожилых людей и многодетных семей.
- Основные элементы программы включают фиксированную цену на газ и электроэнергию, а также запуск специальной программы транспортной поддержки для украинцев.
- Предоставляется возможность бесплатного проезда на железнодорожных маршрутах в пределах Украины на расстояние до трех тысяч километров.
Украинцы получат помощь по программе "Зимняя поддержка"
Об этом Зеленский сообщает в Фейсбуке.
По его словам, первое — это прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные нужды.
Президент поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и уже есть предложения от Укрзализныци — УЗ-3000.
Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов — Киев, Киев — Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно. Программа сейчас прорабатывается, и, поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям — используемые средства реально служат обществу.
Также запланировано расширение медицинских программ.
