Президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати пакет програм допомоги «Зимова підтримка», яка запрацює вже у грудні.

Українці отримають допомогу за програмою “Зимова підтримка”

Про це Зеленський повідомляє у Фейсбуці.

Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, — «Зимову підтримку». Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, перше — це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби.

Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві. Премʼєр-міністр України представить усі деталі. Обовʼязково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ — жодних підвищень, — також на електрику для побутових споживачів. Поширити

Президент доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці — УЗ-3000.

Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів — Київ, Київ — Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям — кошти, які використовуються, реально служать суспільству.

Також заплановане розширення медичних програм.