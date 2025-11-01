Президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати пакет програм допомоги «Зимова підтримка», яка запрацює вже у грудні.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський видає доручення уряду створити програму допомоги «Зимова підтримка».
- У програмі передбачено пряму фінансову підтримку для найбільш вразливих груп населення, таких як самотні літні люди та багатодітні сім'ї.
- Збереження фіксованої ціни на газ та електроенергію, а також запуск спеціальної програми транспортної підтримки для українців.
Українці отримають допомогу за програмою “Зимова підтримка”
Про це Зеленський повідомляє у Фейсбуці.
За його словами, перше — це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби.
Президент доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці — УЗ-3000.
Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів — Київ, Київ — Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям — кошти, які використовуються, реально служать суспільству.
Також заплановане розширення медичних програм.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-