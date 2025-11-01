Зеленський доручив уряду сформувати пакет програм допомоги "Зимова підтримка"
Категорія
Економіка
Дата публікації

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати пакет програм допомоги «Зимова підтримка», яка запрацює вже у грудні.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський видає доручення уряду створити програму допомоги «Зимова підтримка».
  • У програмі передбачено пряму фінансову підтримку для найбільш вразливих груп населення, таких як самотні літні люди та багатодітні сім'ї.
  • Збереження фіксованої ціни на газ та електроенергію, а також запуск спеціальної програми транспортної підтримки для українців.

Українці отримають допомогу за програмою “Зимова підтримка”

Про це Зеленський повідомляє у Фейсбуці.

Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, — «Зимову підтримку». Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, перше — це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби.

Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві. Премʼєр-міністр України представить усі деталі. Обовʼязково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ — жодних підвищень, — також на електрику для побутових споживачів.

Президент доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці — УЗ-3000.

Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів — Київ, Київ — Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям — кошти, які використовуються, реально служать суспільству.

Також заплановане розширення медичних програм.

Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоровʼю, має запрацювати вже в січні. Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї «Зимової підтримки» й представити деталі пакета до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись.

