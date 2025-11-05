Уряд затвердив програму виплат українцям у межах пакета "Зимової підтримки"
Уряд затвердив програму виплат українцям у межах пакета "Зимової підтримки"

Кабінет міністрів України затвердив виплату одноразової грошової допомоги у 6500 гривень для вразливих категорій населення. Виплати будуть здійснювати в рамках "Зимової підтримки" для українців.

Головні тези:

  • Програма “Зимова підтримка” передбачає виплату вразливим категоріям населення одноразової грошової допомоги у 6500 гривень.
  • Серед отримувачів “Зимової підтримки” у 2025 році - діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, самотні пенсіонери тощо.
  • Програму створено з метою надання підтримки населенню, яке потребує особливої уваги та допомоги.

Які категорії українців отримають “Зимову підтримку у 2025 році

Про це написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

За її словами, кошти будуть нараховуватися в автоматичному режимі — через Пенсійний фонд України. Програма стартує на початку грудня та охопить понад 660 тисяч людей.

Витратити кошти, отримані за програмою, можна буде на визначений список товарів. Зокрема в нього входять ліки, одяг та взуття.

Ще 1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати комплексну програму "зимової підтримки" для населення за зразком тої, що діяла у 2024 році. Програма повинна запрацювати вже в грудні цього року.

Після цього міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін повідомив, що будуть виплати двох типів. Більшість українців отримає виплату в розмірі 1000 гривень: їх роздаватимуть усім, хто звернеться за підтримкою до держави. Заяви від таких людей прийматимуть з листопада.

