Уряд затвердив програму виплат українцям у межах пакета "Зимової підтримки"

Кабінет міністрів України затвердив виплату одноразової грошової допомоги у 6500 гривень для вразливих категорій населення. Виплати будуть здійснювати в рамках "Зимової підтримки" для українців.

Які категорії українців отримають “Зимову підтримку у 2025 році

Про це написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери. Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України

За її словами, кошти будуть нараховуватися в автоматичному режимі — через Пенсійний фонд України. Програма стартує на початку грудня та охопить понад 660 тисяч людей.

Витратити кошти, отримані за програмою, можна буде на визначений список товарів. Зокрема в нього входять ліки, одяг та взуття.

Ще 1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати комплексну програму "зимової підтримки" для населення за зразком тої, що діяла у 2024 році. Програма повинна запрацювати вже в грудні цього року.