Уряд затвердив програму виплат українцям у межах пакета "Зимової підтримки"

Кабінет міністрів України затвердив виплату одноразової грошової допомоги у 6500 гривень для вразливих категорій населення. Виплати будуть здійснювати в рамках "Зимової підтримки" для українців.
Головні тези:
- Програма “Зимова підтримка” передбачає виплату вразливим категоріям населення одноразової грошової допомоги у 6500 гривень.
- Серед отримувачів “Зимової підтримки” у 2025 році - діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, самотні пенсіонери тощо.
- Програму створено з метою надання підтримки населенню, яке потребує особливої уваги та допомоги.
Які категорії українців отримають “Зимову підтримку у 2025 році
Про це написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, кошти будуть нараховуватися в автоматичному режимі — через Пенсійний фонд України. Програма стартує на початку грудня та охопить понад 660 тисяч людей.
Витратити кошти, отримані за програмою, можна буде на визначений список товарів. Зокрема в нього входять ліки, одяг та взуття.
Ще 1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати комплексну програму "зимової підтримки" для населення за зразком тої, що діяла у 2024 році. Програма повинна запрацювати вже в грудні цього року.
Після цього міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін повідомив, що будуть виплати двох типів. Більшість українців отримає виплату в розмірі 1000 гривень: їх роздаватимуть усім, хто звернеться за підтримкою до держави. Заяви від таких людей прийматимуть з листопада.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-