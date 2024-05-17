Согласно изменениям в рамках постановления Кабмина №560 о порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации в особый период, повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не находится по адресу, указанному в ТЦК и физически не получил его.

Что известно о новом порядке вручения повесток военнообязанным

Определены следующие факторы того, что военнообязанный получил повестку:

В случае вручения повестки лично военнообязанный должен подтвердить это подписью.

Предусматривается также видеофиксация при вручении повестки, в частности, видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Если повестку отправили по почте, и мужчина физически отсутствует по адресу, указанному в ТЦК, в почтовом сообщении будет сообщено о том, что он был уведомлен военкоматом.

Повестка считается врученной:

В день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

В день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Норма вступает в силу 18 мая.

Как обновить данные в ТЦК украинцам за границей

Кабмин принял постановление о реализации экспериментального проекта по уточнению учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, постоянно или временно находящихся за границей.

Целью экспериментального проекта является обеспечение возможности выполнения лицами воинского долга, в частности, в части соблюдения правил военного учета.

Для обновления учетных данных необходимо установить электронный кабинет призывника на электронное устройство и пройти электронные идентификацию и аутентификацию с использованием электронной подписи.

После чего необходимо внести свои данные вместе со сведениями о:

фамилия,

собственное имя и отчество,

дату рождения,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

серию или номер паспорта гражданина Украины

В дальнейшем внесенные данные автоматически передаются в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов средствами электронного кабинета.

По результатам уточнения учетных данных, лицо автоматически получает сведения из Реестра или военно-учетный документ в электронной форме.

Напомним, в конце прошлого месяца, по решению МИД Украины, зарубежные дипломатические учреждения перестали предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста.