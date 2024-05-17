Согласно изменениям в рамках постановления Кабмина №560 о порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации в особый период, повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не находится по адресу, указанному в ТЦК и физически не получил его.
Что известно о новом порядке вручения повесток военнообязанным
Определены следующие факторы того, что военнообязанный получил повестку:
В случае вручения повестки лично военнообязанный должен подтвердить это подписью.
Предусматривается также видеофиксация при вручении повестки, в частности, видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.
Если повестку отправили по почте, и мужчина физически отсутствует по адресу, указанному в ТЦК, в почтовом сообщении будет сообщено о том, что он был уведомлен военкоматом.
Повестка считается врученной:
В день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
В день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.
Норма вступает в силу 18 мая.
Как обновить данные в ТЦК украинцам за границей
Кабмин принял постановление о реализации экспериментального проекта по уточнению учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, постоянно или временно находящихся за границей.
Целью экспериментального проекта является обеспечение возможности выполнения лицами воинского долга, в частности, в части соблюдения правил военного учета.
Для обновления учетных данных необходимо установить электронный кабинет призывника на электронное устройство и пройти электронные идентификацию и аутентификацию с использованием электронной подписи.
После чего необходимо внести свои данные вместе со сведениями о:
фамилия,
собственное имя и отчество,
дату рождения,
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
серию или номер паспорта гражданина Украины
В дальнейшем внесенные данные автоматически передаются в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов средствами электронного кабинета.
По результатам уточнения учетных данных, лицо автоматически получает сведения из Реестра или военно-учетный документ в электронной форме.
Напомним, в конце прошлого месяца, по решению МИД Украины, зарубежные дипломатические учреждения перестали предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста.
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