Відповідно до змін у рамках постанови Кабміну №560 щодо порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації у особливий період, повістка буде вважатись врученою, навіть якщо військовозобов'язаний не перебуває за адресою, вказаною у ТЦК і фізично не отримав її.

Що відомо про новий порядок вручення повісток військовозобов’язаним

Визначено наступні фактори того, що військовозобов’язаний отримав повістку:

У разі вручення повістки особисто військовозобов’язаний має підтвердити це підписом.

Передбачається також відеофіксація під час вручення повістки, зокрема відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Якщо повістку надіслали поштою, і чоловік фізично відсутній за адресою, вказаній у ТЦК, у поштовому повідомленні буде повідомлено про те, що він був оповіщений військкоматом.

Повістка вважається врученою:

У день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

У день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи.

Норма набуває чинності з 18 травня.

Як оновити дані в ТЦК українцям за кордоном

Кабмін прийняв постанову про реалізацію експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.

Метою експериментального проекту є забезпечення можливості виконання особами військового обов’язку, зокрема в частині дотримання правил військового обліку.

Зазначається, що для оновлення облікових даних необхідно встановити електронний кабінет призовника на електронний пристрій та пройти електронні ідентифікацію та автентифікацію з використанням електронного підпису.

Після чого необхідно внести свої дані разом з відомостями про:

прізвище,

власне ім’я та по батькові,

дату народження,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

серію чи номер паспорта громадянина України

Надалі внесені дані автоматично передаються до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та резервістів засобами електронного кабінету.

За результатами уточнення облікових даних, особа автоматично отримує відомості з Реєстру чи військовообліковий документ в електронній формі.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця, за рішенням МЗС України, закордонні дипломатичні установи припинили надавати консульські послуги чоловікам призовного віку.