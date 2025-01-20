Что известно о заказе правительством первых научных разработок у украинских ученых

Меняем подход к науке: раньше учёные сами выбирали, над чем работать. В прошлом году различные министерства, в том числе Минцифра, сформировали техническое задание на научные разработки. Сегодня правительство утвердило список разработок, которые ученые уже берут в работу, — подчеркнул министр. Поделиться

В каких сферах планируются научные разработки

По его словам, речь идет о разработках в следующих областях:

усиление национальной безопасности;

развитие энергетики — технологии для получения водородного топлива;

агропроизводство — преодоление последствий боевых действий на земле сельскохозяйственного назначения;

развитие медицинских технологий — новые методы лечения и диагностики онкологических заболеваний, развитие реабилитационной медицины на базе ИИ;

преодоление последствий экологической катастрофы, речь идет о разрушении Каховской ГЭС и уничтожении Каховского водохранилища;

Цифризация и искусственный интеллект.

Федоров отметил, что на разработку решений по направлениям ученые будут иметь два года и отдельный бюджет на их реализацию более чем в 186 млн грн.

Разработки должны быть готовы к практическому использованию для укрепления обороны и развития экономики.