По информации министра цифровой трансформации Михаила Федорова, украинские ученые впервые создадут 22 разработки по заказу правительства.
Главные тезисы
- Ученые впервые создадут 22 научные разработки по заказу украинского правительства в сферах национальной безопасности, медицины, экологии, энергетики и других.
- Разработки направлены на преодоление боевых действий, новые методы лечения онкологических заболеваний, укрепление обороноспособности и развитие экономики.
- Ученым выделен бюджет в более 186 млн гривен и два года на реализацию проектов с целью практического применения.
- Инициативный шаг правительства изменит подход к научной работе, стимулируя ученых работать над конкретными задачами по запросу властей.
- Развитие новых технологий и инновационных решений важно для улучшения качества жизни граждан, укрепления обороноспособности и поддержки экономического роста в Украине.
Что известно о заказе правительством первых научных разработок у украинских ученых
В каких сферах планируются научные разработки
По его словам, речь идет о разработках в следующих областях:
усиление национальной безопасности;
развитие энергетики — технологии для получения водородного топлива;
агропроизводство — преодоление последствий боевых действий на земле сельскохозяйственного назначения;
развитие медицинских технологий — новые методы лечения и диагностики онкологических заболеваний, развитие реабилитационной медицины на базе ИИ;
преодоление последствий экологической катастрофы, речь идет о разрушении Каховской ГЭС и уничтожении Каховского водохранилища;
Цифризация и искусственный интеллект.
Федоров отметил, что на разработку решений по направлениям ученые будут иметь два года и отдельный бюджет на их реализацию более чем в 186 млн грн.
Разработки должны быть готовы к практическому использованию для укрепления обороны и развития экономики.
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