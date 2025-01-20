Правительство впервые заказало десятки научных разработок у украинских ученых. О чем идет речь
Категория
Экономика
Дата публикации

Правительство впервые заказало десятки научных разработок у украинских ученых. О чем идет речь

Михаил Федоров
Михаил Федоров
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По информации министра цифровой трансформации Михаила Федорова, украинские ученые впервые создадут 22 разработки по заказу правительства.

Главные тезисы

  • Ученые впервые создадут 22 научные разработки по заказу украинского правительства в сферах национальной безопасности, медицины, экологии, энергетики и других.
  • Разработки направлены на преодоление боевых действий, новые методы лечения онкологических заболеваний, укрепление обороноспособности и развитие экономики.
  • Ученым выделен бюджет в более 186 млн гривен и два года на реализацию проектов с целью практического применения.
  • Инициативный шаг правительства изменит подход к научной работе, стимулируя ученых работать над конкретными задачами по запросу властей.
  • Развитие новых технологий и инновационных решений важно для улучшения качества жизни граждан, укрепления обороноспособности и поддержки экономического роста в Украине.

Что известно о заказе правительством первых научных разработок у украинских ученых

Меняем подход к науке: раньше учёные сами выбирали, над чем работать. В прошлом году различные министерства, в том числе Минцифра, сформировали техническое задание на научные разработки. Сегодня правительство утвердило список разработок, которые ученые уже берут в работу, — подчеркнул министр.

В каких сферах планируются научные разработки

По его словам, речь идет о разработках в следующих областях:

  • усиление национальной безопасности;

  • развитие энергетики — технологии для получения водородного топлива;

  • агропроизводство — преодоление последствий боевых действий на земле сельскохозяйственного назначения;

  • развитие медицинских технологий — новые методы лечения и диагностики онкологических заболеваний, развитие реабилитационной медицины на базе ИИ;

  • преодоление последствий экологической катастрофы, речь идет о разрушении Каховской ГЭС и уничтожении Каховского водохранилища;

  • Цифризация и искусственный интеллект.

Федоров отметил, что на разработку решений по направлениям ученые будут иметь два года и отдельный бюджет на их реализацию более чем в 186 млн грн.

Разработки должны быть готовы к практическому использованию для укрепления обороны и развития экономики.

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