За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, українські науковці вперше створять 22 розробки на замовлення уряду.

Що відомо про замовлення урядом перших наукових розробок в українських вчених

Змінюємо підхід до науки: раніше вчені самі вибирали, над чим працювати. Минулого року різні міністерства, зокрема й Мінцифра, сформували технічне завдання на наукові розробки. Сьогодні Уряд затвердив список розробок, які вчені вже беруть у роботу, — підкреслив міністр. Поширити

У яких сферах плануються наукові розробки

За його словами, мова йде про розробки у наступних сферах:

посилення національної безпеки;

розвиток енергетики — технології для отримання водневого палива;

агровиробництво — подолання наслідків бойових дій на землі сільськогосподарського призначення;

розвиток медичних технологій — нові методи лікування та діагностики онкологічних захворювань, розвиток реабілітаційної медицини на базі ШІ;

подолання наслідків екологічної катастрофи, ідеться про руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища;

цифровізація і штучний інтелект.

Федоров зазначив, що на розробку рішень у напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їх реалізацію у понад 186 млн грн.

Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку.