Уряд вперше замовив десятки наукових розробкок в українських вчених. Про що йдеться
Категорія
Економіка
Дата публікації

Уряд вперше замовив десятки наукових розробкок в українських вчених. Про що йдеться

Михайло Федоров
Михайло Федоров

За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, українські науковці вперше створять 22 розробки на замовлення уряду.

Головні тези:

  • Уряд замовив 22 наукові розробки в українських вчених для підвищення ефективності роботи у сферах національної безпеки, енергетики, агровиробництва, медицини, екології, цифровізації та штучного інтелекту.
  • Створені розробки мають допомогти подолати наслідки бойових дій, реалізувати нові методи лікування онкологічних захворювань, а також зміцнювати обороноздатність та розвивати економіку країни.
  • Учені матимуть два роки на розробку рішень та понад 186 млн гривень бюджету для їх реалізації з метою практичного використання.
  • Цей ініціативний крок спрямований на зміну підходу до наукової роботи, де вчені вперше отримують заохочення працювати над конкретними завданнями на замовлення уряду.
  • Розвиток нових технологій та інноваційних рішень є важливим кроком для покращення життя громадян, зміцнення обороноздатності та підтримки сталого економічного зростання в Україні.

Що відомо про замовлення урядом перших наукових розробок в українських вчених

Змінюємо підхід до науки: раніше вчені самі вибирали, над чим працювати. Минулого року різні міністерства, зокрема й Мінцифра, сформували технічне завдання на наукові розробки. Сьогодні Уряд затвердив список розробок, які вчені вже беруть у роботу, — підкреслив міністр.

У яких сферах плануються наукові розробки

За його словами, мова йде про розробки у наступних сферах:

  • посилення національної безпеки; 

  • розвиток енергетики — технології для отримання водневого палива;

  • агровиробництво — подолання наслідків бойових дій на землі сільськогосподарського призначення;

  • розвиток медичних технологій — нові методи лікування та діагностики онкологічних захворювань, розвиток реабілітаційної медицини на базі ШІ;

  • подолання наслідків екологічної катастрофи, ідеться про руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища;

  • цифровізація і штучний інтелект. 

Федоров зазначив, що на розробку рішень у напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їх реалізацію у понад 186 млн грн.

Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку. 

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