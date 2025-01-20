За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, українські науковці вперше створять 22 розробки на замовлення уряду.
Головні тези:
- Уряд замовив 22 наукові розробки в українських вчених для підвищення ефективності роботи у сферах національної безпеки, енергетики, агровиробництва, медицини, екології, цифровізації та штучного інтелекту.
- Створені розробки мають допомогти подолати наслідки бойових дій, реалізувати нові методи лікування онкологічних захворювань, а також зміцнювати обороноздатність та розвивати економіку країни.
- Учені матимуть два роки на розробку рішень та понад 186 млн гривень бюджету для їх реалізації з метою практичного використання.
- Цей ініціативний крок спрямований на зміну підходу до наукової роботи, де вчені вперше отримують заохочення працювати над конкретними завданнями на замовлення уряду.
- Розвиток нових технологій та інноваційних рішень є важливим кроком для покращення життя громадян, зміцнення обороноздатності та підтримки сталого економічного зростання в Україні.
Що відомо про замовлення урядом перших наукових розробок в українських вчених
У яких сферах плануються наукові розробки
За його словами, мова йде про розробки у наступних сферах:
посилення національної безпеки;
розвиток енергетики — технології для отримання водневого палива;
агровиробництво — подолання наслідків бойових дій на землі сільськогосподарського призначення;
розвиток медичних технологій — нові методи лікування та діагностики онкологічних захворювань, розвиток реабілітаційної медицини на базі ШІ;
подолання наслідків екологічної катастрофи, ідеться про руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища;
цифровізація і штучний інтелект.
Федоров зазначив, що на розробку рішень у напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їх реалізацію у понад 186 млн грн.
Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку.
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