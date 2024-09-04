Премьер Ирландии Саймон Гаррис прибыл в Киев. Какова цель визита

Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис 4 сентября приехал в Украину. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Саймон Гаррис прибыл в Киев для встречи с президентом Зеленским и обсуждения поддержки Украины со стороны ЕС.
- Планируется подписание меморандума о взаимопонимании двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной.
- Ирландия выражает солидарность с Украиной и поддерживает ее право на защиту от незаконного вторжения России.
- Украина и Ирландия активно ведут переговоры по различным двусторонним и многосторонним документам о поддержке и сотрудничестве.
- Помощь Ирландии в войне Украины с Россией ограничивается нелетальным обеспечением, несмотря на нейтральность страны.
Что известно о визите премьера Ирландии Саймона Гарриса
Как отмечается, Саймон Гаррис встретится с президентом Владимиром Зеленским. По данным RTE, они обсудят поддержку Украины со стороны ЕС, а также перспективы вступления Украины в Европейский союз.
Также планируется, что Гаррис и Зеленский подпишут меморандум о взаимопонимании нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной.
Соглашение, которое накануне обсудило ирландское правительство, будет выражать солидарность Ирландии с Украиной и ее право на защиту от незаконного вторжения России.
Что этому предшествовало
Украина и Ирландия 22 августа провели последний раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения.
Украина подписала уже 25 таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact — многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.
Саймон Гаррис и Владимир Зеленский последний раз встречались в июле 2024 года в аэропорту Шеннон (Ирландия).
Ирландия поддерживает Украину в войне с Россией, несмотря на то, что страна нейтральна. Это предполагает, что помощь Ирландии должна быть нелетальной.
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