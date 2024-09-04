Премьер Ирландии Саймон Гаррис прибыл в Киев. Какова цель визита

Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис 4 сентября приехал в Украину. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Что известно о визите премьера Ирландии Саймона Гарриса

Как отмечается, Саймон Гаррис встретится с президентом Владимиром Зеленским. По данным RTE, они обсудят поддержку Украины со стороны ЕС, а также перспективы вступления Украины в Европейский союз.

Taoiseach Simon Harris arrived in Kyiv Oblast this morning. He will hold talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky later today and officials from humanitarian aid organisations — @rtenews pic.twitter.com/j10hiCc0gA — Liam Nolan (@liamnolanRTE) September 4, 2024

Также планируется, что Гаррис и Зеленский подпишут меморандум о взаимопонимании нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной.

Соглашение, которое накануне обсудило ирландское правительство, будет выражать солидарность Ирландии с Украиной и ее право на защиту от незаконного вторжения России.

Что этому предшествовало

Украина и Ирландия 22 августа провели последний раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения.

Украина подписала уже 25 таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact — многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.

Саймон Гаррис и Владимир Зеленский последний раз встречались в июле 2024 года в аэропорту Шеннон (Ирландия).