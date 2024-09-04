Прем’єр Ірландії Саймон Гарріс прибув до Києва. Яка мета візиту

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс 4 вересня приїхав в Україну. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Головні тези:
- Під час візиту прем’єр-міністр Ірландії зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
- Важливим пунктом обговорення буде підтримка України з боку ЄС та перспективи вступу країни до Європейського союзу.
- Планується підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.
Що відомо про візит прем’єра Ірландії Саймона Гарріса
Як зазначається, Саймон Гарріс зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. За даними RTE, вони обговорять підтримку України з боку ЄС, а також перспективи вступу України до Європейського союзу.
Також планується, що Гарріс та Зеленський підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.
Угода, яку напередодні обговорив ірландський уряд, виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право на захист від незаконного вторгнення Росії.
Що цьому передувало
Україна та Ірландія 22 серпня провели останній раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди.
Наразі Україна підписала вже 25 таких двосторонніх документів, а також Ukraine Compact — багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.
Саймон Гарріс та Володимир Зеленський востаннє зустрічалися у липні 2024 року в аеропорту Шеннон (Ірландія).
Ірландія підтримує Україну у війні з Росією, попри те, що країна є нейтральною. Це передбачає, що допомога Ірландії повинна бути нелетальною.
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