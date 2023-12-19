Призываю всех сделать сознательный выбор. Командир "Азова" обратился к украинцам

По убеждению командира бригады Нацгвардии "Азов" подполковника Дениса Прокопенко ("Редиса"), война в Украине будет длиться долго. Именно поэтому он призвал украинских граждан сделать осознанный выбор и пополнить ряды Сил обороны.

Почему война с Россией не закончится быстро

Командир "Азова" просит украинский народ смириться с тем фактом, что РФ никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит нашу страну из своей сферы влияния.

По словам “Редиса”, война будет продолжаться до тех пор, пока у наших людей будут силы и ресурсы, чтобы сопротивляться врагу.

Он также в очередной раз предупредил, что любые «перемирия» или «договоренности» станут только новым тайм-аутом для армии РФ, которая это время использует для обновления.

Поэтому наша способность в критический момент мобилизовать все необходимые ресурсы и работать на грани сверхчеловечиских возможностей не должна постепенно перерастать в безразличие и безынициативную стабильность. К сожалению, многие люди в Украине и за рубежом до сих пор отказываются воспринимать безжалостную реальность такой, какой она есть. Некоторые пытаются заверить себя, что все вот-вот закончится само по себе. Кто-то наоборот — каменеет от одной мысли, что мир в Украине может наступить чуть ли не через десятилетие. Поделиться

Денис Прокопенко также просит украинцев не поддаваться информационно-психологическим манипуляциям России, которая пытается убедить наш народ в том, что мы не выдержим длительную войну.

Лучшее лекарство от уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны — активное вовлечение в происходящие здесь и сейчас. Поделиться

Единственный шанс победить – присоединиться к Силам обороны

Как отмечает командир “Азова”, ни он, ни его бойцы не знают, когда закончится война.

Тем не менее они не собираются отступить, даже если все затянется на десятилетия.

Те, кто до сих пор не задействован на службе в Силах обороны Украины, должны сделать осознанный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, работающим в поддержку обороноспособности страны. Поделиться

“Редис” в очередной раз повторил, что эта война может продолжаться годами, однако приблизить победу могут только украинцы.