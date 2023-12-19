Призываю всех сделать сознательный выбор. Командир "Азова" обратился к украинцам

По убеждению командира бригады Нацгвардии "Азов" подполковника Дениса Прокопенко ("Редиса"), война в Украине будет длиться долго. Именно поэтому он призвал украинских граждан сделать осознанный выбор и пополнить ряды Сил обороны.
Почему война с Россией не закончится быстро
Командир "Азова" просит украинский народ смириться с тем фактом, что РФ никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит нашу страну из своей сферы влияния.
По словам “Редиса”, война будет продолжаться до тех пор, пока у наших людей будут силы и ресурсы, чтобы сопротивляться врагу.
Он также в очередной раз предупредил, что любые «перемирия» или «договоренности» станут только новым тайм-аутом для армии РФ, которая это время использует для обновления.
Денис Прокопенко также просит украинцев не поддаваться информационно-психологическим манипуляциям России, которая пытается убедить наш народ в том, что мы не выдержим длительную войну.
Единственный шанс победить – присоединиться к Силам обороны
Как отмечает командир “Азова”, ни он, ни его бойцы не знают, когда закончится война.
Тем не менее они не собираются отступить, даже если все затянется на десятилетия.
“Редис” в очередной раз повторил, что эта война может продолжаться годами, однако приблизить победу могут только украинцы.
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