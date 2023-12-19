Закликаю всіх зробити свідомий вибір. Командир "Азова" звернувся до українців

На переконання командира бригади Нацгвардії "Азов" підполковника Дениса Прокопенка ("Редіса"), війна в Україні буде тривати довго. Саме тому він закликав українських громадян зробити свідомий вибір і поповнити лави воїнів.
Чому війна з Росією не закінчиться швидко
Командир “Азов” просить український народ змиритися з тим фактом, що РФ ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить нашу країну зі своєї сфери впливу.
За словами “Редіса”, війна буде точитися доти, доки наші люди матимуть сили та ресурси, щоб чинити опір ворогу.
Він також вкотре попередив, що будь-які «перемир’я» або «домовленості» стануть лише новим тайм-аутом для армії РФ, яка цей час використає для оновлення.
Денис Прокопенко також просить українців не піддаватися на інформаційно-психологічні маніпуляції Росії, яка намагається переконати наш народ в тому, що ми не витримаємо довготривалу війну.
Єдиний шанс перемогти — долучитися до Сил оборони
Як зазначає командир “Азова”, ані він, ані його бійці не знають, коли закінчиться війна.
Попри це, вони не збираються відступити, навіть якщо все затягнеться на десятиліття.
“Редіс” вкотре повторив, що ця війна може тривати роками, однак пришвидшити її можуть лише українці.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-