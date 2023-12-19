Закликаю всіх зробити свідомий вибір. Командир "Азова" звернувся до українців

На переконання командира бригади Нацгвардії "Азов" підполковника Дениса Прокопенка ("Редіса"), війна в Україні буде тривати довго. Саме тому він закликав українських громадян зробити свідомий вибір і поповнити лави воїнів.

Чому війна з Росією не закінчиться швидко

Командир “Азов” просить український народ змиритися з тим фактом, що РФ ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить нашу країну зі своєї сфери впливу.

За словами “Редіса”, війна буде точитися доти, доки наші люди матимуть сили та ресурси, щоб чинити опір ворогу.

Він також вкотре попередив, що будь-які «перемир’я» або «домовленості» стануть лише новим тайм-аутом для армії РФ, яка цей час використає для оновлення.

Тому наша здатність у критичний момент мобілізувати всі необхідні ресурси та працювати на межі надлюдських спроможностей, не має поступово переростати в байдужість та безініціативну стабільність. На жаль, чимало людей в Україні та за кордоном досі відмовляються сприймати безжальну реальність такою, якою вона є. Дехто намагається запевнити себе, що все от-от закінчиться саме по собі. Хтось навпаки — кам'яніє від однієї думки, що мир в Україні може настати ледь не через десятиліття. Поширити

Денис Прокопенко також просить українців не піддаватися на інформаційно-психологічні маніпуляції Росії, яка намагається переконати наш народ в тому, що ми не витримаємо довготривалу війну.

Найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни — активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз. Поширити

Єдиний шанс перемогти — долучитися до Сил оборони

Як зазначає командир “Азова”, ані він, ані його бійці не знають, коли закінчиться війна.

Попри це, вони не збираються відступити, навіть якщо все затягнеться на десятиліття.

Ті, хто досі не задіяні на службі в Силах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни. Поширити

“Редіс” вкотре повторив, що ця війна може тривати роками, однак пришвидшити її можуть лише українці.