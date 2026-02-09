Продолжается ликвидация последствий двух массированных атак РФ по энергосистеме Украины

После массированной атаки 7 февраля атомные энергоблоки все еще частично разгружены. Об этом на брифинге сообщил первый замминистра энергетики Артем Некрасов.

Три области Украины частенько обесточены в результате атак РФ

Он отметил, что продолжается ликвидация последствий двух массированных атак, которые россияне совершили на прошлой неделе.

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры страны частично обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Поделиться

Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Работы продолжаются как на электростанциях, так и высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. В настоящее время атомная генерация все еще частично разгружена.

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные обесточивания.

Ночью и утром 7 февраля россияне атаковали энергообъекты в восьми областях Украины.

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что под российскими ударами оказались подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, которые являются основой энергосети Украины, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС. Блоки АЭС были разгружены персоналом.