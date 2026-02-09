Триває ліквідація наслідків двох масованих атак РФ по енергосистемі України

Після масованої атаки 7 лютого атомні енергоблоки все ще частково розвантажені. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Три області України частеово знестремлені внаслідок атак РФ

Він зазначив, що триває ліквідація наслідків двох масованих атак, які росіяни здійснили минулого тижня.

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Поширити

Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Роботи тривають як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена.

По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення.

Уночі та вранці 7 лютого росіяни атакували енергооб’єкти у восьми областях України.

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що під російськими ударами опинились підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі України, а також Бурштинська і Добротвірська ТЕС. Блоки АЕС були розвантажені персоналом.