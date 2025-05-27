Продолжительность суток постоянно увеличивается — что будет дальше
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Продолжительность суток постоянно увеличивается — что будет дальше

24-часовой цикл может остаться в прошлом
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Источник:  online.ua

Несмотря на то, что тысячелетиями человечество жило по 24-часовому циклу, в будущем все может измениться. Все это связано с тем, что вращение планеты постепенно замедляется.

Главные тезисы

  • В будущем человечество может жить в пределах 25-часового цикла.
  • Увеличение продолжительности суток может кардинально изменить привычный образ жизни.

24-часовой цикл может остаться в прошлом

Ни для кого не секрет, что продолжительность суток не составляет 24 часа.

Ученые напоминают о том, что так называемые сидерические сутки — время, за которое Земля вращается вокруг своей оси — составляет 23 часа, 56 минут и 4 секунды.

Что важно понимать, разница компенсируется поступательным движением Земли по орбите вокруг Солнца.

Ученые обратили внимание на то, что эта система начала меняться, и игнорировать эти изменения человечество не сможет.

Вращение Земли никогда не было абсолютно постоянным, и такие факторы как гравитационные взаимодействия, внутренние процессы в недрах планеты и атмосферные изменения влияют на скорость ее вращения.

После проведения новых исследований удалось узнать, что в будущем человечество может жить уже в пределах 25-часового цикла.

Однако, по всей вероятности, это произойдет аж через 200 миллионов лет.

По словам ученых, последствия этого могут кардинально изменить привычный образ жизни.

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