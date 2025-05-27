Продолжительность суток постоянно увеличивается — что будет дальше

Несмотря на то, что тысячелетиями человечество жило по 24-часовому циклу, в будущем все может измениться. Все это связано с тем, что вращение планеты постепенно замедляется.
Главные тезисы
- В будущем человечество может жить в пределах 25-часового цикла.
- Увеличение продолжительности суток может кардинально изменить привычный образ жизни.
24-часовой цикл может остаться в прошлом
Ни для кого не секрет, что продолжительность суток не составляет 24 часа.
Ученые напоминают о том, что так называемые сидерические сутки — время, за которое Земля вращается вокруг своей оси — составляет 23 часа, 56 минут и 4 секунды.
Что важно понимать, разница компенсируется поступательным движением Земли по орбите вокруг Солнца.
Ученые обратили внимание на то, что эта система начала меняться, и игнорировать эти изменения человечество не сможет.
После проведения новых исследований удалось узнать, что в будущем человечество может жить уже в пределах 25-часового цикла.
Однако, по всей вероятности, это произойдет аж через 200 миллионов лет.
По словам ученых, последствия этого могут кардинально изменить привычный образ жизни.
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