Тривалість доби невпинно збільшується — що буде далі

Попри те, що тисячоліттями людство жило за 24-годинним циклом, у майбутньому все може змінитися. Все це пов'язано з тим, що обертання планети поступово сповільнюється.

24-годинний цикл може залишитися у минулому

Ні для кого не секрет, що тривалість доби не становить рівно 24 години.

Учені нагадують про те, що так звана сидерична доба — час, за який Земля обертається навколо своєї осі — становить 23 години, 56 хвилин і 4 секунди.

Що важливо розуміти, різниця компенсується поступальним рухом Землі по орбіті навколо Сонця.

Науковці звернули увагу на те, що ця система почала змінюватися, й ігнорувати ці зміни людство не зможе.

Обертання Землі ніколи не було абсолютно постійним, і такі чинники, як гравітаційні взаємодії, внутрішні процеси в надрах планети й атмосферні зміни, впливають на швидкість її обертання. Поширити

Після проведення нових досліджень вдалося дізнатися, що у майбутньому людство може жити уже в межах 25-годинного циклу.

Однак, цілком ймовірно, це станеться аж за 200 мільйонів років.

За словами вчених, наслідки такого зсуву можуть кардинально змінити звичний спосіб життя.