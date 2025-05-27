Тривалість доби невпинно збільшується — що буде далі

Попри те, що тисячоліттями людство жило за 24-годинним циклом, у майбутньому все може змінитися. Все це пов'язано з тим, що обертання планети поступово сповільнюється.
Головні тези:
- У майбутньому людство може жити в межах 25-годинного циклу.
- Збільшення тривалості доби може кардинально змінити звичний спосіб життя.
24-годинний цикл може залишитися у минулому
Ні для кого не секрет, що тривалість доби не становить рівно 24 години.
Учені нагадують про те, що так звана сидерична доба — час, за який Земля обертається навколо своєї осі — становить 23 години, 56 хвилин і 4 секунди.
Що важливо розуміти, різниця компенсується поступальним рухом Землі по орбіті навколо Сонця.
Науковці звернули увагу на те, що ця система почала змінюватися, й ігнорувати ці зміни людство не зможе.
Після проведення нових досліджень вдалося дізнатися, що у майбутньому людство може жити уже в межах 25-годинного циклу.
Однак, цілком ймовірно, це станеться аж за 200 мільйонів років.
За словами вчених, наслідки такого зсуву можуть кардинально змінити звичний спосіб життя.
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