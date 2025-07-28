Производитель IRIS-T впервые опробовал наземный роботизированный комплекс в Украине
Категория
Технологии
Дата публикации

Производитель IRIS-T впервые опробовал наземный роботизированный комплекс в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины
робот
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Немецкая компания Diehl, известная как производитель систем ПВО IRIS-T, опробовала в Украине наземный роботизированный комплекс. Это первый кейс, когда международная компания протестировала разработку в рамках платформы Test in Ukraine, недавно запущенной на базе Brave1.

Главные тезисы

  • IRIS-T впервые протестировал наземный роботизированный комплекс в Украине на базе Test in Ukraine.
  • Тестирование в максимально приближенных условиях к боевым дало производителю ценный фидбек от военных.
  • Платформа Test in Ukraine предоставляет возможность иностранным компаниям тестировать разработки, несмотря на сложность смоделировать подобные условия в лаборатории.

Производитель IRIS-T впервые протестировал в Украине наземного робота

Компания испытала НРК в максимально приближенных условиях к боевым на базе тренинг-центра 3 штурмовой бригады…

В результате команда Diehl получила фидбек от военных и четкие рекомендации по адаптации разработки к реальному фронту.

Здесь также напомнили, что Test in Ukraine — это платформа для иностранных компаний, желающих испытывать свои БПЛА, НРК, морские дроны, РЭБ или решения на основе искусственного интеллекта в условиях, которые невозможно смоделировать ни в одной лаборатории мира.

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в середине июля 2025г.

В кластере объяснили, что производители смогут тестировать продукты непосредственно на месте, что позволяет вносить коррективы в режиме реального времени. Или доверить тестирование Brave1 — специалисты самостоятельно проведут тестирование и предоставят партнерам подробный отчет с результатами.

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