Производитель IRIS-T впервые опробовал наземный роботизированный комплекс в Украине

Немецкая компания Diehl, известная как производитель систем ПВО IRIS-T, опробовала в Украине наземный роботизированный комплекс. Это первый кейс, когда международная компания протестировала разработку в рамках платформы Test in Ukraine, недавно запущенной на базе Brave1.
Главные тезисы
- IRIS-T впервые протестировал наземный роботизированный комплекс в Украине на базе Test in Ukraine.
- Тестирование в максимально приближенных условиях к боевым дало производителю ценный фидбек от военных.
- Платформа Test in Ukraine предоставляет возможность иностранным компаниям тестировать разработки, несмотря на сложность смоделировать подобные условия в лаборатории.
Производитель IRIS-T впервые протестировал в Украине наземного робота
Компания испытала НРК в максимально приближенных условиях к боевым на базе тренинг-центра 3 штурмовой бригады…
В результате команда Diehl получила фидбек от военных и четкие рекомендации по адаптации разработки к реальному фронту.
Здесь также напомнили, что Test in Ukraine — это платформа для иностранных компаний, желающих испытывать свои БПЛА, НРК, морские дроны, РЭБ или решения на основе искусственного интеллекта в условиях, которые невозможно смоделировать ни в одной лаборатории мира.
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В кластере объяснили, что производители смогут тестировать продукты непосредственно на месте, что позволяет вносить коррективы в режиме реального времени. Или доверить тестирование Brave1 — специалисты самостоятельно проведут тестирование и предоставят партнерам подробный отчет с результатами.