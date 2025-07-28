Виробник IRIS-T вперше випробував наземний роботизований комплекс в Україні
Категорія
Технології
Дата публікації

Виробник IRIS-T вперше випробував наземний роботизований комплекс в Україні

Міністерство цифрової трансформації України
робот

Німецька компанія Diehl, відома як виробник систем ППО IRIS-T, випробувала в Україні наземний роботизований комплекс. Це перший кейс, коли міжнародна компанія протестувала розробку в межах платформи Test in Ukraine, яку нещодавно запустили на базі Brave1.

Головні тези:

  • Німецька компанія Diehl випробувала в Україні наземний роботизований комплекс на базі Test in Ukraine.
  • IRIS-T відзначили, що тестування в максимально наближених умовах до бойових було корисним і дало змогу отримати цінний фідбек від військових.

Виробник IRIS-T вперше протестував в Україні наземного робота

Компанія випробувала НРК в максимально наближених умовах до бойових на базі тренінг-центру 3 штурмової бригади…

У результаті — команда Diehl отримала фідбек від військових та чіткі рекомендації для адаптації розробки до реального фронту.

Тут також нагадали, що Test in Ukraine — це платформа для іноземних компаній, які хочуть випробовувати свої БпЛА, НРК, морські дрони, РЕБ або рішення на основі штучного інтелекту в умовах, що неможливо змоделювати в жодній лабораторії світу.

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в середині липня 2025 року.

У кластері пояснили, що виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо на місці, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу. Або довірити тестування Brave1 — фахівці самостійно проведуть тестування і нададуть партнерам детальний звіт з результатами.

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