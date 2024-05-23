Производитель Milka и Oreo заплатит сотни миллионов евро штрафа — что произошло
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Экономика
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Производитель Milka и Oreo заплатит сотни миллионов евро штрафа — что произошло

Mondelez
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Источник:  Укринформ

Еврокомиссия оштрафовала американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн. евро за антиконкурентное поведение и искусственное завышение цен на пищевые продукты.

Производитель Milka и Oreo заплатит более 300 млн евро штрафа

Компания Mondelēz со штаб-квартирой в США является одним из крупнейших в мире производителей шоколада и печенья. Ее портфолио включает в себя известные бренды, такие как Côte d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone и TUC, а до 2015 года кофейные бренды HAG, Jacobs и Velours Noir.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Европейская комиссия была оштрафована Mondelēz International, Inc. (Mondelēz) на 337,5 млн евро за препятствование трансграничной торговле шоколадом, печеньем и кофейными продуктами между государствами-членами ЕС, что нарушает правила конкуренции сообщества.

Расследование ЕК выявило, что компания Mondelēz нарушила правила конкуренции ЕС, участвуя в антиконкурентных соглашениях или согласованных действиях, направленных на ограничение трансграничной торговли различными видами шоколада, печенья и кофе; путем злоупотребления своим доминирующим положением на определенных национальных рынках для продажи шоколадных таблеток.

Такие действия компании не позволяли розничным торговцам закупать эти продукты у государств-членов по более низким ценам, поэтому Mondelēz поддерживали более высокую стоимость продукции. Это нанесло ущерб потребителям, которые в конце концов платили больше шоколада, печенья и кофе, заявили в отделе конкуренции ЕС.

В мае 2023 года НАПК внесло американскую компанию по производству Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.

По данным агентства, интересы компании, имеющей годовую прибыль около 26 млрд долл. и работающую в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО «Мон'дэлис Русь», имеющее три завода.

По итогам 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила 339 млн долл (+303% в год), выручка — более 1 млрд долл. (+38% в год). Бюджет страны-агрессора компания пополнила более чем на 61 млн долл налогов.

В НАПК внесли PepsiCo и Mars в список международных «спонсоров войны»

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.

Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса в РФ, эти компании продолжают работать в стране, уплачивая значительные налоги в бюджет агрессора.

Компания "Вимм-Билль-Данн" (ВБД), объединяющая молочные активы PepsiCo в Российской Федерации, в 2023 году получила чистую прибыль в 8,825 млрд руб, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году (3,36 млрд руб).

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