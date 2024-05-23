Виробник Milka й Oreo заплатить сотні мільйонів євро штрафу — що сталося

Єврокомісія оштрафувала американського кондитерського гіганта Mondelez на 337,5 млн євро за антиконкурентну поведінку та штучне завищення цін на харчові продукти.
Виробник Milka й Oreo заплатить понад 300 млн євро штрафу
Компанія Mondelēz зі штаб-квартирою у США є одним з найбільших у світі виробників шоколаду та печива. Її портфоліо включає відомі бренди, такі як Côte d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone та TUC, а до 2015 року — кавові бренди HAG, Jacobs та Velours Noir.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
Розслідування ЄК виявило, що компанія Mondelēz порушила правила конкуренції ЄС, беручи участь в антиконкурентних угодах або узгоджених діях, спрямованих на обмеження транскордонної торгівлі різними видами шоколаду, печива та кави; шляхом зловживання своїм домінантним становищем на певних національних ринках для продажу шоколадних таблеток.
Такі дії компанії не дозволяли роздрібним торгівцям закуповувати ці продукти у держав-членів, за нижчими цінами, тому Mondelēz підтримували вищу вартість продукції. Це завдало шкоди споживачам, які зрештою платили більше за шоколад, печиво та каву, заявили у відділі конкуренції ЄС.
У травні 2023 року НАЗК внесло американську компанію з виробництва Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.
За підсумками 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн дол (+303% за рік), виторг — понад 1 млрд дол (+38% за рік). Бюджет країни-агресорки компанія поповнила на понад 61 млн дол податків.
У НАЗК внесли PepsiCo та Mars до списку міжнародних «спонсорів війни»
Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo і Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.
Попри заяви про скорочення свого бізнесу в РФ, ці компанії продовжують працювати в країні, сплачуючи значні податки до бюджету агресора.
Компанія "Вімм-Білль-Данн" (ВБД), що поєднує молочні активи PepsiCo у Російській Федерації, у 2023 році отримала чистий прибуток у 8,825 млрд рублів, що у 2,6 рази більше, ніж у 2022 році (3,36 млрд рублів).
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