Виробник Milka й Oreo заплатить сотні мільйонів євро штрафу — що сталося

Єврокомісія оштрафувала американського кондитерського гіганта Mondelez на 337,5 млн євро за антиконкурентну поведінку та штучне завищення цін на харчові продукти.

Виробник Milka й Oreo заплатить понад 300 млн євро штрафу

Компанія Mondelēz зі штаб-квартирою у США є одним з найбільших у світі виробників шоколаду та печива. Її портфоліо включає відомі бренди, такі як Côte d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone та TUC, а до 2015 року — кавові бренди HAG, Jacobs та Velours Noir.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Європейська комісія оштрафувала Mondelēz International, Inc. (Mondelēz) на 337,5 млн євро за перешкоджання транскордонній торгівлі шоколадом, печивом та кавовими продуктами між державами-членами ЄС, що порушує правила конкуренції спільноти. Поширити

Розслідування ЄК виявило, що компанія Mondelēz порушила правила конкуренції ЄС, беручи участь в антиконкурентних угодах або узгоджених діях, спрямованих на обмеження транскордонної торгівлі різними видами шоколаду, печива та кави; шляхом зловживання своїм домінантним становищем на певних національних ринках для продажу шоколадних таблеток.

Такі дії компанії не дозволяли роздрібним торгівцям закуповувати ці продукти у держав-членів, за нижчими цінами, тому Mondelēz підтримували вищу вартість продукції. Це завдало шкоди споживачам, які зрештою платили більше за шоколад, печиво та каву, заявили у відділі конкуренції ЄС.

У травні 2023 року НАЗК внесло американську компанію з виробництва Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.

За даними агентства, інтереси компанії, що має річний прибуток близько 26 млрд дол та працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ «Мон'дэлис Русь», що має три заводи. Поширити

За підсумками 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн дол (+303% за рік), виторг — понад 1 млрд дол (+38% за рік). Бюджет країни-агресорки компанія поповнила на понад 61 млн дол податків.

У НАЗК внесли PepsiCo та Mars до списку міжнародних «спонсорів війни»

Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo і Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

Попри заяви про скорочення свого бізнесу в РФ, ці компанії продовжують працювати в країні, сплачуючи значні податки до бюджету агресора.

Компанія "Вімм-Білль-Данн" (ВБД), що поєднує молочні активи PepsiCo у Російській Федерації, у 2023 році отримала чистий прибуток у 8,825 млрд рублів, що у 2,6 рази більше, ніж у 2022 році (3,36 млрд рублів).