Производители оружия в Австралии призывают правительство страны приложить больше усилий для развития оборонного комплекса и прогнозируют приближение великой войны, вероятно, в течение нескольких последующих лет.

Производители оружия в Австралии призывают готовиться к великой войне

По словам директора программ Управления стратегических возможностей в отделе управления ракетами и огнем Lockheed Martin Australia Джеймса Хединга, дальнейшее развитие военной промышленности в стране является ключевым.

Он подчеркнул, что производство снарядов GMLRS для HIMARS будет хорошим началом.

По его словам, спрос со стороны других стран в мире на эти боеприпасы растет, особенно на фоне развязанной Россией преступной войны против Украины.

Нужно признать, что мы можем иметь два или три года, чтобы подготовиться к большой войне. Что мы можем сделать в ближайшие два-три года с точки зрения возможностей массового производства? Меня волнует то, что эти решения не будут приняты, и мы наконец вступим в следующую войну в 2027 или 2028 годах с тем, что у нас есть — его не так много, - отметил Хединг. Поделиться

Готовы ли страны ЕС к отражению вероятной агрессии со стороны России

По информации журналистов издания Business Insider, в случае нападения со стороны России армия Эстонии могла бы сопротивляться в течение всего двух недель до момента прибытия подкрепления со стороны других стран НАТО.

Население Эстонии составляет всего 1,4 млн человек, однако страна планирует уже в этом году увеличить расходы на оборону до более чем 3% от ВВП.

Это гораздо больше, чем вклады большинства стран НАТО.

В процентном отношении к ВВП Эстония также предоставила Украине больше военной помощи, чем любая другая страна.

В материале издания отмечается, что на тренировочных базах в Эстонии часто находятся американские, британские и французские военные, что демонстрирует отношение НАТО к имеющимся угрозам.

По словам полковника армии Эстонии Мати Тикерпуу, угрозы нападения со стороны России исключать нельзя, и подготовка к этому ведется.

Война в Украине дала Эстонии определенный опыт, помогший ей подготовить собственные силы.

Тикерпуу подчеркнул, что беспилотники и артиллерия будут играть центральную роль в любом конфликте.

Эстонский военный отметил, что преступная армия РФ все еще предпочитает массированные "мясные штурмы" вместо использования высокоточного оружия.

Однако возможности эстонских военных остаются ограниченными.

Армия не имеет основных боевых танков, а единственная действующая военная авиабаза вблизи Таллинна не имеет боевых самолетов.

Согласно недавнему отчету эстонской разведки, Россия планирует разместить почти 40 тыс военнослужащих вблизи границы в течение следующих лет.

Эта цифра намного превышает численность вооруженных сил Эстонии, насчитывающих 4 тыс. 200 военнослужащих, хотя в стране насчитывается чуть менее 40 тыс. подготовленных резервистов, что является результатом политики призыва в армию.

В марте США одобрили пакет оборонной помощи на сумму 228 миллионов долларов для Эстонии и ее соседей – Литвы и Латвии. Он направлен на ускоренное развитие военной инфраструктуры.

В феврале страны договорились построить новую линию бункерной обороны вдоль общей границы с Россией. Кроме того, резервные силы готовы развернуть дополнительные средства защиты, такие как мины и противотанковые пирамиды "зубы дракона", в кратчайшие сроки.

Эстония также является частью коалиции из шести стран, строящих "стену из беспилотников", защищающую их границы. В то же время, страны предупредили о приближении российских гибридных атак.