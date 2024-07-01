Виробники зброї в Австралії закликають уряд країни докласти більше зусиль для розвитку оборонного комплексу та прогнозують найближення великої війни, ймовірно протягом кількох наступних років.

Виробники зброї в Австралії закликають готуватись до великої війни

За словами директора програм Управління стратегічних можливостей у відділі управління ракетами та вогнем Lockheed Martin Australia Джеймса Хедінга, подальший розвиток військової промисловості в країні є ключовим.

Він підкреслив, виробництво снарядів GMLRS для HIMARS буде гарним початком.

За його словами, попит з боку інших країн у світі на ці боєприпаси зростає, особливо на тлі розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Потрібно визнати, що ми можемо мати два, можливо, три роки, щоб підготуватися до великої війни. То що ми можемо зробити в найближчі два-три роки з точки зору можливостей масового виробництва? Мене хвилює те, що ці рішення не будуть прийняті, і ми врешті-решт вступимо в наступну війну в 2027 або 2028 роках з тим, що у нас є — його не так багато, - зазначив Хедінг. Поширити

Чи готові країни ЄС до відбиття ймовірної агресії з боку Росії

За інформацією журналістів видання Business Insider, у разі нападу з боку Росії армія Естонії могла б чинити опір протягом усього лиш двох тижнів до моменту прибуття підкреплення з боку інших країн НАТО.

Населення Естонії становить лише 1,4 млн осіб, однак країна планує вже в цьому році збільшити витрати на оборону до понад 3% від ВВП.

Це набагато більше, ніж внески більшості країн НАТО.

У відсотковому відношенні до ВВП Естонія також надала Україні більше військової допомоги, ніж будь-яка інша країна.

У матеріалі видання зазначається, що на тренувальних базах в Естонії часто присутні американські, британські та французькі військові, що демонструє ставлення НАТО до наявних загроз.

За словами полковника армії Естонії Маті Тікерпуу, загрози нападу з боку Росії виключати не можна і підготовка до цього ведеться.

Війна в Україні дала Естонії певний досвід, який допоміг їй підготувати власні сили.

Тікерпуу підкреслив, що безпілотники і артилерія відіграватимуть центральну роль у будь-якому конфлікті.

Естонський військовий зазначив, що злочинна армія РФ все ще віддає перевагу масованим "м'ясним штурмам" замість використання високоточної зброї.

Однак можливості естонських військових залишаються доволі обмеженими.

Армія не має основних бойових танків, а єдина діюча військова авіабаза поблизу Таллінна не має бойових літаків.

Згідно з нещодавнім звітом естонської розвідки, Росія планує розмістити майже 40 тис військовослужбовців поблизу кордону протягом наступних років.

Ця цифра набагато перевищує чисельність збройних сил Естонії, які налічують 4 тис 200 військовослужбовців, хоча в країні налічується трохи менше 40 тис підготовлених резервістів, що є результатом політики призову до армії.

У березні США схвалили пакет оборонної допомоги на суму 228 мільйонів доларів для Естонії та її сусідів – Литви і Латвії. Він спрямований на прискорену розбудову військової інфраструктури.

У лютому країни домовилися побудувати нову лінію бункерної оборони вздовж їхнього спільного кордону з Росією. Крім того, резервні сили готові розгорнути додаткові засоби захисту, такі як міни і протитанкові піраміди "зуби дракона", в найкоротші терміни.

Естонія також є частиною коаліції з шести країн, які будують "стіну з безпілотників", що захищає їхні кордони. Водночас країни попередили про наближення російських гібридних атак.