Прославлял террористов. ЦАХАЛ ликвидировал топ-пропагандиста боевиков "Хезболлы"

Военные ЦАХАЛ ликвидировали главного пропагандиста и спикера террористической группировки "Хезболла" Мохаммеда Афифа. Последний прославлял террористическую деятельность против Израиля.

ЦАХАЛ ликвидировал пропагандиста Хезболла

Афиф был высокопоставленным военным оперативником "Хезболла". Он поддерживал связи с представителями высших эшелонов власти и непосредственно координировал деятельность, направленную на реализацию террористических операций против Израиля.

Через ливанские средства массовой информации Афиф активно распространял пропагандистские заявления, восхвалявшие террористические акты, направленные против израильтян.

Кроме того, он являлся ключевой фигурой в проведении многочисленных психологических операций, целью которых было устрашение и деморализация израильского гражданского населения.

Израильская спецоперация в Ливане

В сентябре Израиль приступил к масштабной военной операции на территории Ливана, которая стала ответом на обстрелы со стороны группировки "Хезболла". Эти обстрелы производились в поддержку ХАМАС и палестинского населения в Газе.

Операция, проведенная ЦАХАЛ, повлекла за собой серьезные потери среди руководства "Хезболлы" и значительно уменьшила ее военный потенциал, включая арсенал. Поделиться

Несмотря на продолжающиеся переговоры по прекращению огня, интенсивность израильских атак на прошлой неделе значительно возросла. Увеличились масштабы как бомбардировок, так и наземных операций.