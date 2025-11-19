Путь катастрофического коллапса. Ученые выдвинули новую теорию по поводу конца Вселенной
Путь катастрофического коллапса. Ученые выдвинули новую теорию по поводу конца Вселенной

Вселенная
Источник:  online.ua

Этот взгляд прямо противоречит распространенной теории, которая предполагает, что расширение Вселенной будет продолжаться до бесконечности, пока он не станет холодным и пустым.

Главные тезисы

  • Ученые разработали модель “Большого сжатия”, предвидящую катастрофический конец Вселенной через 20 миллиардов лет.
  • Новые данные о темной энергии подтверждают изменение направления расширения Вселенной, приводя к возможному коллапсу всего существующего.
  • Ультралегкие аксионы играют ключевую роль в модели, замедляя расширение и меняя направление темной энергии, ускоряя приближение к концу Вселенной.

Вселенную ждет путь катастрофического коллапса

Ученые разработали новую модель, которая переворачивает все представления о потенциальном конце света. Они исследовали новые данные о темной энергии и предполагают, что наша Вселенная не находится на пути к бесконечному расширению.

Ученые считают, что все наоборот — Вселенная находится на пути катастрофического коллапса. И, согласно их расчетам, отсчет уже начат, рассказывает Indian Defence Review.

Новую модель создала команда под руководством С.-Г. Генри Тая из Корнуэльского университета. Ученые прогнозируют, что всего за 10 млрд лет начнется "полное обратное космическое расширение всего", финалом которого станет "Большое сжатие". И оно, по мнению физиков, уничтожит всю материю — планеты, галактики и даже время. Произойти это может примерно через 20 миллиардов лет.

Эксперимент подкреплен детальными наблюдениями двух самых мощных когда-либо проводившихся космологических исследований. Ученые не просто спекулируют на тему конца света, а называют временные рамки, основанные на наблюдаемых доказательствах и проверенных математических моделях.

В течение десятилетий доминирующей теорией в изучении было мнение о том, что Вселенная расширяется с ускорением. Этот процесс предопределен неизвестной силой, известной как темная энергия. Новые данные, полученные в результате исследования Dark Energy Survey (DES) в Чили и Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) в США, ставят под сомнение этот взгляд.

Ведущее место в новом прорыве занимает теоретическая модель, включающая ультралегкие аксионы. Это неуловимые частицы, считающиеся кандидатами как на темную материю, так и на темную энергию. В созданной модели аксионы медленно эволюционируют со временем и тонко взаимодействуют с космологической константой. И сила темной энергии не остается постоянной, а постепенно смещается в состояние, которое больше не поддерживает расширение.

Если это открытие верно, ученые могут вычислить конечную точку существования Вселенной.

Издание констатирует, что если темная энергия изменяется, и если ее направление смещается от внешнего к внутреннему, длинная дуга космоса изгибается не в сторону вечного пространства, а в сторону ограниченного времени. Хотя сейчас наша Вселенная все еще продолжает расширяться, данные свидетельствуют, что этот процесс замедляется. Незаметно и неизбежно.

