Путь катастрофического коллапса. Ученые выдвинули новую теорию по поводу конца Вселенной

Этот взгляд прямо противоречит распространенной теории, которая предполагает, что расширение Вселенной будет продолжаться до бесконечности, пока он не станет холодным и пустым.
Главные тезисы
- Ученые разработали модель “Большого сжатия”, предвидящую катастрофический конец Вселенной через 20 миллиардов лет.
- Новые данные о темной энергии подтверждают изменение направления расширения Вселенной, приводя к возможному коллапсу всего существующего.
- Ультралегкие аксионы играют ключевую роль в модели, замедляя расширение и меняя направление темной энергии, ускоряя приближение к концу Вселенной.
Вселенную ждет путь катастрофического коллапса
Ученые разработали новую модель, которая переворачивает все представления о потенциальном конце света. Они исследовали новые данные о темной энергии и предполагают, что наша Вселенная не находится на пути к бесконечному расширению.
Ученые считают, что все наоборот — Вселенная находится на пути катастрофического коллапса. И, согласно их расчетам, отсчет уже начат, рассказывает Indian Defence Review.
Новую модель создала команда под руководством С.-Г. Генри Тая из Корнуэльского университета. Ученые прогнозируют, что всего за 10 млрд лет начнется "полное обратное космическое расширение всего", финалом которого станет "Большое сжатие". И оно, по мнению физиков, уничтожит всю материю — планеты, галактики и даже время. Произойти это может примерно через 20 миллиардов лет.
Эксперимент подкреплен детальными наблюдениями двух самых мощных когда-либо проводившихся космологических исследований. Ученые не просто спекулируют на тему конца света, а называют временные рамки, основанные на наблюдаемых доказательствах и проверенных математических моделях.
В течение десятилетий доминирующей теорией в изучении было мнение о том, что Вселенная расширяется с ускорением. Этот процесс предопределен неизвестной силой, известной как темная энергия. Новые данные, полученные в результате исследования Dark Energy Survey (DES) в Чили и Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) в США, ставят под сомнение этот взгляд.
Если это открытие верно, ученые могут вычислить конечную точку существования Вселенной.
Издание констатирует, что если темная энергия изменяется, и если ее направление смещается от внешнего к внутреннему, длинная дуга космоса изгибается не в сторону вечного пространства, а в сторону ограниченного времени. Хотя сейчас наша Вселенная все еще продолжает расширяться, данные свидетельствуют, что этот процесс замедляется. Незаметно и неизбежно.
