Ученые признали свою ошибку в вопросе расширения Вселенной
Что происходит со Вселенной
Источник:  The Independent

Ученый Янг-Вук Ли из Университета Йонсей в Южной Корее рассказал журналистам, что расширение Вселенной, скорее всего, замедляется, а не ускоряется, как считалось ранее.

Главные тезисы

  • Темная энергия эволюционирует быстрее, чем считалось до сих пор.
  • Вселенная уже вошла в фазу замедленного расширения.

Что важно понимать, расширения Вселенной для научного сообщества является непонятным явлением.

Долгое время ученые были убеждены, что именно темная энергия ускоряет этот процесс, однако результаты последнего исследования свидетельствуют об обратном.

Янг-Вук Ли рассказывает, что на самом деле Вселенная находится на этапе замедленного расширения.

Более того, указано, что темная энергия эволюционирует со временем гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Если эти результаты подтвердятся, это станет значительным изменением парадигмы в космологии с момента открытия темной энергии 27 лет назад, — объяснил исследователь.

Кроме того, указано, что яркость сверхновых влияет на их возраст.

Что важно понимать, именно этот эффект мог быть причиной ложных измерений в прошлом.

После того, как ученые скорректировали этот эффект, пришли к выводу, что данные не соответствуют обычной модели расширения Вселенной.

Более того, это свидетельствует о том, что его расширение уже замедляется.

