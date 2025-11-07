Учені визнали свою помилку щодо розширення Всесвіту

Науковець Янг-Вук Лі з Університету Йонсей у Південній Кореї розповів журналістам, що розширення Всесвіту, швидше за все, сповільнюється, а не прискорюється, як вважалося раніше.
Головні тези:
- Темна енергія еволюціонує швидше, ніж вважалося досі.
- Всесвіт вже увійшов у фазу уповільненого розширення.
Що відбувається зі Всесвітом
Що важливо розуміти, питання розширення Всесвіту для наукової спільноти є незрозумілим явищем.
Тривалий період часу вчені були переконані, що саме темна енергія пришвидшує цей процес, однак результати останнього дослідження свідчать про зворотнє.
Янг-Вук Лі розповідає, що насправді Всесвіт знаходиться на етапі уповільненого розширення.
Ба більше, вказано, що темна енергія еволюціонує з часом набагато швидше, ніж вважалося раніше.
Окрім того, наголошується, що яскравість наднових (зорі, що вибухають й через це раптово й дуже сильно збільшують свою яскравість — ред.) впливає на їхній вік.
Що важливо розуміти, саме цей ефект міг бути причиною хибних вимірювань у минулому.
Після того, як вчені скоригували цей ефект, то дійшли висновку, що дані не відповідають звичайній моделі розширення Всесвіту.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-