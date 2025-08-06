Смерть Вселенной. Ученые признали свою ошибку

Проведя новое масштабное исследование, ученые пришли к выводу, что продолжительность существования Вселенной на самом деле значительно короче, чем они думали раньше. Существует высокая вероятность того, что его гибель начнется уже через 10 миллиардов лет.
Главные тезисы
- На самом деле, никто не знает, когда начнется гибель Вселенной, ведь на этот процесс влияет много факторов.
- Некоторые ученые считают, что это может произойти уже через 100 миллионов лет.
Вселенная не вечна — ее гибель все ближе
Что важно понимать, сейчас научное сообщество выделяет две ключевые теории о том, как может погибнуть Вселенная:
теория "Большого замерзания" : речь идет о том, что Вселенная будет бесконечно расширяться, пока все звезды не исчерпают свою энергию и не остынут до абсолютного нуля;
теория "Великого сжатия": расширение Вселенной — это лишь временный процесс, который рано или поздно сменится ее сжатием и спровоцирует Большой обратный взрыв.
Ученые не скрывают, что до сих пор не смогли понять, какой из описанных сценариев наиболее вероятен.
Более того, недавние наблюдения дали возможность выявить серьезные неопределенности в скорости расширения Вселенной.
По словам ученых, это явление получило название "космологический кризис".
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-