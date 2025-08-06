Смерть Вселенной. Ученые признали свою ошибку

Проведя новое масштабное исследование, ученые пришли к выводу, что продолжительность существования Вселенной на самом деле значительно короче, чем они думали раньше. Существует высокая вероятность того, что его гибель начнется уже через 10 миллиардов лет.

Вселенная не вечна — ее гибель все ближе

Что важно понимать, сейчас научное сообщество выделяет две ключевые теории о том, как может погибнуть Вселенная:

теория "Большого замерзания" : речь идет о том, что Вселенная будет бесконечно расширяться, пока все звезды не исчерпают свою энергию и не остынут до абсолютного нуля;

теория "Великого сжатия": расширение Вселенной — это лишь временный процесс, который рано или поздно сменится ее сжатием и спровоцирует Большой обратный взрыв.

Ученые не скрывают, что до сих пор не смогли понять, какой из описанных сценариев наиболее вероятен.

Более того, недавние наблюдения дали возможность выявить серьезные неопределенности в скорости расширения Вселенной.

По словам ученых, это явление получило название "космологический кризис".