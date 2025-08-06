Смерть Вселенной. Ученые признали свою ошибку
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Смерть Вселенной. Ученые признали свою ошибку

Вселенная не вечна - ее гибель все ближе
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Источник:  Live Science

Проведя новое масштабное исследование, ученые пришли к выводу, что продолжительность существования Вселенной на самом деле значительно короче, чем они думали раньше. Существует высокая вероятность того, что его гибель начнется уже через 10 миллиардов лет.

Главные тезисы

  • На самом деле, никто не знает, когда начнется гибель Вселенной, ведь на этот процесс влияет много факторов.
  • Некоторые ученые считают, что это может произойти уже через 100 миллионов лет.

Вселенная не вечна — ее гибель все ближе

Что важно понимать, сейчас научное сообщество выделяет две ключевые теории о том, как может погибнуть Вселенная:

  • теория "Большого замерзания" : речь идет о том, что Вселенная будет бесконечно расширяться, пока все звезды не исчерпают свою энергию и не остынут до абсолютного нуля;

  • теория "Великого сжатия": расширение Вселенной — это лишь временный процесс, который рано или поздно сменится ее сжатием и спровоцирует Большой обратный взрыв.

Ученые не скрывают, что до сих пор не смогли понять, какой из описанных сценариев наиболее вероятен.

Более того, недавние наблюдения дали возможность выявить серьезные неопределенности в скорости расширения Вселенной.

По словам ученых, это явление получило название "космологический кризис".

Это далеко не первое исследование, предполагающее, что большое сжатие может начаться раньше, чем считалось. В 2022 году ученые предположили, что расширение Вселенной может прекратиться уже через 100 миллионов лет.

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