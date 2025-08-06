Смерть Всесвіту. Вчені визнали свою помилку
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Смерть Всесвіту. Вчені визнали свою помилку

Всесвіт не вічний - його загибель дедалі ближче
Джерело:  Live Science

Провівши нове масштабне дослідження, вчені дійшли висновку, що тривалість існування Всесвіту насправді значно коротша, ніж вони гадали раніше. Існує висока ймовірність того, що його загибель почнеться вже за 10 мільярдів років.

Головні тези:

  • Насправді ніхто не знає, коли почнеться загибель Всесвіту, адже на цей процес впливає багато факторів.
  • Деякі науковці вважають, що це може статися вже через 100 мільйонів років.

Всесвіт не вічний — його загибель дедалі ближче

Що важливо розуміти, наразі наукова спільнота виділяє дві ключові теорії про те, як може загинути Всесвіт:

  • теорія "Великого замерзання": йдеться про те, що Всесвіт буде нескінченно розширюватися, доки всі зірки не вичерпають свою енергію і не охолонуть до абсолютного нуля;

  • теорія "Великого стиснення": розширення Всесвіту — це лише тимчасовий процес, який, рано чи пізно, зміниться його стисненням та спровокує Великий зворотній вибух.

Науковці не приховують, що досі не змогли зрозуміти, який з описаних сценаріїв є найімовірнішим.

Ба більше, нещодавні спостереження дали можливість виявити серйозні невизначеності у швидкості розширення Всесвіту.

За словами вчених, це явище отримало назву "космологічна криза".

Це далеко не перше дослідження, яке припускає, що Велике стиснення може початися раніше, ніж вважалося. У 2022 році вчені припустили, що розширення Всесвіту може припинитися вже через 100 мільйонів років.

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