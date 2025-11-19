Шлях катастрофічного колапсу. Наковці висунули нову теорію щодо кінця Всесвіту

Цей погляд прямо суперечить поширеній теорії, яка передбачає, що розширення Всесвіту триватиме нескінченно, аж доки він не стане холодним і порожнім.

На Всесвіт чекає шлях катастрофічного колапсу

Науковці розробили нову модель, яка перевертає всі уявлення про потенційний кінець світу. Вони дослідили нові дані про темну енергію та припускають, що наш Всесвіт зовсім не перебуває на шляху до нескінченного розширення.

Вчені вважають, що все навпаки — Всесвіт перебуває на шляху катастрофічного колапсу. І згідно з їхніми розрахунками, відлік уже розпочато, розповідає Indian Defence Review.

Нову модель створила команда під керівництвом С.-Г. Генрі Тая з Корнуельського університету. Вчені прогнозують, що всього за 10 млрд років почнеться "повне зворотне космічне розширення всього", фіналом якого стане "Велике стискання". І воно, на думку фізиків, знищить усю матерію — планети, галактики і навіть час. Статися це може приблизно через 20 мільярдів років.

Експеримент підкріплений детальними спостереженнями двох найпотужніших космологічних досліджень, що коли-небудь проводилися. Тож вчені не просто спекулюють на тему кінця світу, а називають часові рамки, засновані на спостережуваних доказах і перевірених математичних моделях.

Протягом десятиліть домінуючою теорією у вивченні була думка про те, що Всесвіт розширюється з прискоренням. Цей процес зумовлений невідомою силою, відомою як темна енергія. Нові ж дані, отримані в результаті дослідження Dark Energy Survey (DES) в Чилі та Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) у США, ставлять під сумнів цей погляд.

Провідне місце у новому прориві займає теоретична модель, що включає ультралегкі аксіони. Це невловні частинки, які вважаються кандидатами як на темну матерію, так і на темну енергію. У створеній моделі аксіони повільно еволюціонують з часом і тонко взаємодіють з космологічною константою. І сила темної енергії не залишається постійною, а поступово зміщується до стану, який більше не підтримує розширення. Поширити

Якщо це відкриття таки вірне, вчені можуть обчислити кінцеву точку існування Всесвіту.