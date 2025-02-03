По информации командования Воздушных сил, за ночь преступная армия РФ запустила для атак по Украине 71 БпЛА типа Shahed и дрони-имитаторы других типов.
Главные тезисы
- По информации командования Воздушных сил, за ночь РФ запустила 71 БПЛА для атак на Украину.
- Противовоздушная оборона сбила 38 вражеских дронов в различных областях, помогая предотвратить возможные угрозы.
- По состоянию на утро подтверждено избиение 38 дронов на территории нескольких областей Украины.
- Атаки дронов привели к повреждениям в Сумской, Харьковской и Черкасской областях, вызвав беспокойство в регионе.
- События ночной атаки РФ на Украину вызвали тревогу и обеспокоенность политических и военных кругов международного сообщества.
Что известно о результатах работы ПВО при отражении вражеской дроновой атаки по Украине
Отмечается, что российские оккупанты запускали дроны по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и оккупированного Крыма.
По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 38 вражеских дронов на территории Харьковской, Полтавской, Киевской; Сумской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.
Еще 25 дронов были локационно потеряны без негативных последствий.
От атак вражеских дронов и падения обломков зафиксированы повреждения в Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по Украине
В 9:05 сообщалось о движении воздушной цели в направлении Сум. Около 9:11 стало известно о взрыве. Буквально через несколько минут в мониторинговых каналах снова сообщили о движении воздушной цели в направлении области.
Уже в 9.15 в Сумах было громко.
В 9:23 паблики предупредили о приближающейся цели с севера.
В воздушных силах в 9:24 сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину. В 9:25 в городе снова были слышны взрывы.
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