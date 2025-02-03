ПВО уничтожило почти половину БПЛА во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО уничтожило почти половину БПЛА во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО ВСУ
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По информации командования Воздушных сил, за ночь преступная армия РФ запустила для атак по Украине 71 БпЛА типа Shahed и дрони-имитаторы других типов.

Главные тезисы

  • По информации командования Воздушных сил, за ночь РФ запустила 71 БПЛА для атак на Украину.
  • Противовоздушная оборона сбила 38 вражеских дронов в различных областях, помогая предотвратить возможные угрозы.
  • По состоянию на утро подтверждено избиение 38 дронов на территории нескольких областей Украины.
  • Атаки дронов привели к повреждениям в Сумской, Харьковской и Черкасской областях, вызвав беспокойство в регионе.
  • События ночной атаки РФ на Украину вызвали тревогу и обеспокоенность политических и военных кругов международного сообщества.

Что известно о результатах работы ПВО при отражении вражеской дроновой атаки по Украине

Отмечается, что российские оккупанты запускали дроны по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и оккупированного Крыма.

По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 38 вражеских дронов на территории Харьковской, Полтавской, Киевской; Сумской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Еще 25 дронов были локационно потеряны без негативных последствий.

От атак вражеских дронов и падения обломков зафиксированы повреждения в Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Украине

В 9:05 сообщалось о движении воздушной цели в направлении Сум. Около 9:11 стало известно о взрыве. Буквально через несколько минут в мониторинговых каналах снова сообщили о движении воздушной цели в направлении области.

Уже в 9.15 в Сумах было громко.

В 9:23 паблики предупредили о приближающейся цели с севера.

В воздушных силах в 9:24 сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину. В 9:25 в городе снова были слышны взрывы.

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