По информации командования Воздушных сил, за ночь преступная армия РФ запустила для атак по Украине 71 БпЛА типа Shahed и дрони-имитаторы других типов.

Что известно о результатах работы ПВО при отражении вражеской дроновой атаки по Украине

Отмечается, что российские оккупанты запускали дроны по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и оккупированного Крыма.

По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 38 вражеских дронов на территории Харьковской, Полтавской, Киевской; Сумской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Еще 25 дронов были локационно потеряны без негативных последствий.

От атак вражеских дронов и падения обломков зафиксированы повреждения в Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Украине

В 9:05 сообщалось о движении воздушной цели в направлении Сум. Около 9:11 стало известно о взрыве. Буквально через несколько минут в мониторинговых каналах снова сообщили о движении воздушной цели в направлении области.

Уже в 9.15 в Сумах было громко.

В 9:23 паблики предупредили о приближающейся цели с севера.

В воздушных силах в 9:24 сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину. В 9:25 в городе снова были слышны взрывы.