ППО знищила майже половину БпЛА під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знищила майже половину БпЛА під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО ЗСУ
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За інформацією командування Повітряних сил, за ніч злочинна армія РФ запустила для атак по Україні 71 БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів. 

Головні тези:

  • Під час нічної атаки РФ на Україну протиповітряна оборона збила 38 ворожих дронів на території різних областей.
  • Від атак ворожих дронів та падіння уламків зафіксовані пошкодження у Сумській, Харківській та Черкаській областях.
  • Цільова атака РФ о 9:05 в напрямку Сум та подальші вибухи о 9:11 та 9:25.

Що відомо про результати роботи ППО під час відбиття ворожої дронової атаки по Україні

Зазначається, що російські окупанти запускали дрони з напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 38 ворожих дронів на території Харківської, Полтавської, Київської; Сумської, Чернігівської, Черкаської, Запорізької, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Ще 25 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Від атак ворожих дронів та падіння уламків зафіксовані пошкодження у Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Україні

О 9:05 повідомлялося про рух повітряної цілі в напрямку Сум. Близько 9:11 стало відомо про вибух. Буквально за кілька хвилин у моніторингових каналах знову повідомили про рух повітряної цілі в напрямку області.

Уже о 9:15 у Сумах було гучно.

О 9:23 пабліки попередили про наближення цілі з півночі.

Водночас у Повітряних силах о 9:24 повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину. О 9:25 в місті знову було чутно вибухи.

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