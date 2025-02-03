За інформацією командування Повітряних сил, за ніч злочинна армія РФ запустила для атак по Україні 71 БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.
Головні тези:
- Під час нічної атаки РФ на Україну протиповітряна оборона збила 38 ворожих дронів на території різних областей.
- Від атак ворожих дронів та падіння уламків зафіксовані пошкодження у Сумській, Харківській та Черкаській областях.
- Цільова атака РФ о 9:05 в напрямку Сум та подальші вибухи о 9:11 та 9:25.
Що відомо про результати роботи ППО під час відбиття ворожої дронової атаки по Україні
Зазначається, що російські окупанти запускали дрони з напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 38 ворожих дронів на території Харківської, Полтавської, Київської; Сумської, Чернігівської, Черкаської, Запорізької, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.
Ще 25 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Від атак ворожих дронів та падіння уламків зафіксовані пошкодження у Сумській, Харківській та Черкаській областях.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Україні
О 9:05 повідомлялося про рух повітряної цілі в напрямку Сум. Близько 9:11 стало відомо про вибух. Буквально за кілька хвилин у моніторингових каналах знову повідомили про рух повітряної цілі в напрямку області.
Уже о 9:15 у Сумах було гучно.
О 9:23 пабліки попередили про наближення цілі з півночі.
Водночас у Повітряних силах о 9:24 повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину. О 9:25 в місті знову було чутно вибухи.
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