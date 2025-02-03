За інформацією командування Повітряних сил, за ніч злочинна армія РФ запустила для атак по Україні 71 БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Що відомо про результати роботи ППО під час відбиття ворожої дронової атаки по Україні

Зазначається, що російські окупанти запускали дрони з напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 38 ворожих дронів на території Харківської, Полтавської, Київської; Сумської, Чернігівської, Черкаської, Запорізької, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Ще 25 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Від атак ворожих дронів та падіння уламків зафіксовані пошкодження у Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Україні

О 9:05 повідомлялося про рух повітряної цілі в напрямку Сум. Близько 9:11 стало відомо про вибух. Буквально за кілька хвилин у моніторингових каналах знову повідомили про рух повітряної цілі в напрямку області.

Уже о 9:15 у Сумах було гучно.

О 9:23 пабліки попередили про наближення цілі з півночі.

Водночас у Повітряних силах о 9:24 повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину. О 9:25 в місті знову було чутно вибухи.