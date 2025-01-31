Армія РФ випустила по Україні 102 БпЛА. Як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ випустила по Україні 102 БпЛА. Як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
Збитий Shahed армії РФ

За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі на 31 січня злочинна армія РФ випустила для атак по Україні 102 ударних БпЛА типу Shahed, а також дрони-імататори інших типів.  

Головні тези:

  • Українська ППО збила 59 ударних дронів РФ в різних областях.
  • Протягом ночі на 31 січня російська армія запустила 102 ударних БпЛА типу Shahed по Україні.
  • Масована атака дронів від РФ призвела до пошкоджень у Черкаській, Миколаївській та інших областях.
  • Керівництво Миколаївської ОВА повідомило про пошкодження приватних будинків та знеструмлення побутових абонентів.

Що відомо про результати роботи ППО з відбиття дронової атаки армії РФ

Зазначається, що ворог запускав ударні дрони та безпілотники по Україні з напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.

У відбитті дронової атаки російських окупантів брали участь зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 59-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

При цьому ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

Чотири ворожі БпЛА — в повітрі, бойова робота триває!

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Україні

У ніч проти 31 січня біля Черкас пролунав вибух, Повітряні сили повідомляли про масовану атаку ворожих безпілотників на регіони України.

У Миколаївській області через падіння уламків є пошкодження.

За інформацією керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, пошкоджено вікна, дах і огорожі трьох приватних будинків. Знеструмлено 25 побутових абонентів, вживаються заходи з відновлення електропостачання.

Між тим у КМВА зазначили, що інформація про падіння уламків ворожого дрона на будинок у Києві 31 січня не підтвердилася.

Відомості щодо падіння вночі уламків ворожого дрона на будинок в Оболонському районі не підтверджуються, — наголосив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

За інформацію ситуаційного центру, внаслідок короткого замкнення в кондиціонері було пошкоджено трубопровід з фреоном, який з’єднує зовнішній та внутрішні блоки.

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