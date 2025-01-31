За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі на 31 січня злочинна армія РФ випустила для атак по Україні 102 ударних БпЛА типу Shahed, а також дрони-імататори інших типів.

Що відомо про результати роботи ППО з відбиття дронової атаки армії РФ

Зазначається, що ворог запускав ударні дрони та безпілотники по Україні з напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.

У відбитті дронової атаки російських окупантів брали участь зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 59-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

При цьому ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

Чотири ворожі БпЛА — в повітрі, бойова робота триває!

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Україні

У ніч проти 31 січня біля Черкас пролунав вибух, Повітряні сили повідомляли про масовану атаку ворожих безпілотників на регіони України.

У Миколаївській області через падіння уламків є пошкодження.

За інформацією керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, пошкоджено вікна, дах і огорожі трьох приватних будинків. Знеструмлено 25 побутових абонентів, вживаються заходи з відновлення електропостачання.

Між тим у КМВА зазначили, що інформація про падіння уламків ворожого дрона на будинок у Києві 31 січня не підтвердилася.

Відомості щодо падіння вночі уламків ворожого дрона на будинок в Оболонському районі не підтверджуються, — наголосив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Поширити

За інформацію ситуаційного центру, внаслідок короткого замкнення в кондиціонері було пошкоджено трубопровід з фреоном, який з’єднує зовнішній та внутрішні блоки.