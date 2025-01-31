За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі на 31 січня злочинна армія РФ випустила для атак по Україні 102 ударних БпЛА типу Shahed, а також дрони-імататори інших типів.
Головні тези:
- Українська ППО збила 59 ударних дронів РФ в різних областях.
- Протягом ночі на 31 січня російська армія запустила 102 ударних БпЛА типу Shahed по Україні.
- Масована атака дронів від РФ призвела до пошкоджень у Черкаській, Миколаївській та інших областях.
- Керівництво Миколаївської ОВА повідомило про пошкодження приватних будинків та знеструмлення побутових абонентів.
Що відомо про результати роботи ППО з відбиття дронової атаки армії РФ
Зазначається, що ворог запускав ударні дрони та безпілотники по Україні з напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.
У відбитті дронової атаки російських окупантів брали участь зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 59-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
При цьому ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.
Чотири ворожі БпЛА — в повітрі, бойова робота триває!
Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Україні
У ніч проти 31 січня біля Черкас пролунав вибух, Повітряні сили повідомляли про масовану атаку ворожих безпілотників на регіони України.
У Миколаївській області через падіння уламків є пошкодження.
За інформацією керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, пошкоджено вікна, дах і огорожі трьох приватних будинків. Знеструмлено 25 побутових абонентів, вживаються заходи з відновлення електропостачання.
Між тим у КМВА зазначили, що інформація про падіння уламків ворожого дрона на будинок у Києві 31 січня не підтвердилася.
За інформацію ситуаційного центру, внаслідок короткого замкнення в кондиціонері було пошкоджено трубопровід з фреоном, який з’єднує зовнішній та внутрішні блоки.
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