Армия РФ выпустила по Украине 102 БПЛА. Как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ выпустила по Украине 102 БПЛА. Как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Сбитый Shahed армии РФ
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По информации командования Воздушных сил, в течение ночи на 31 января преступная армия РФ выпустила для атак по Украине 102 ударных БпЛА типа Shahed, а также дроны-иматоры других типов.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО успешно сбила 59 ударных беспилотников РФ из 102 запущенных в ходе ночной атаки.
  • Зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины активно участвовали в отражении дроновой атаки армии РФ.
  • Подтверждено повреждение в разных областях и обесточивание бытовых абонентов в результате атаки, однако восстановление электроснабжения уже ведется.

Что известно о результатах работы ПВО по отражению дроновой атаки армии РФ

Отмечается, что враг запускал ударные дроны и беспилотники по Украине по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

В отражении дроновой атаки российских окупантов участвовали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 59 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

При этом еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина и Черкасщина.

Четыре вражеских БпЛА — в воздухе, боевая работа продолжается!

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Украине

В ночь на 31 января возле Черкасс прогремел взрыв, Воздушные силы сообщали о массированной атаке вражеских беспилотников на регионы Украины.

В Николаевской области из-за падения обломков есть повреждения.

По информации руководителя Николаевской ОВ Виталия Кима, повреждены окна, крыша и ограждения трех частных домов. Обесточены 25 бытовых абонентов, принимаются меры по восстановлению электроснабжения.

Между тем, в КМВА отметили, что информация о падении обломков вражеского дрона на дом в Киеве 31 января не подтвердилась.

Сведения о падении ночью обломков вражеского дрона на дом в Оболонском районе не подтверждаются, — подчеркнул глава КМВА Тимур Ткаченко.

По информации ситуационного центра, в результате короткого замыкания в кондиционере был поврежден трубопровод с фреоном, соединяющим внешние и внутренние блоки.

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