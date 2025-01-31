По информации командования Воздушных сил, в течение ночи на 31 января преступная армия РФ выпустила для атак по Украине 102 ударных БпЛА типа Shahed, а также дроны-иматоры других типов.
Главные тезисы
- Украинская ПВО успешно сбила 59 ударных беспилотников РФ из 102 запущенных в ходе ночной атаки.
- Зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины активно участвовали в отражении дроновой атаки армии РФ.
- Подтверждено повреждение в разных областях и обесточивание бытовых абонентов в результате атаки, однако восстановление электроснабжения уже ведется.
Что известно о результатах работы ПВО по отражению дроновой атаки армии РФ
Отмечается, что враг запускал ударные дроны и беспилотники по Украине по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.
В отражении дроновой атаки российских окупантов участвовали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 59 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
При этом еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.
В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина и Черкасщина.
Четыре вражеских БпЛА — в воздухе, боевая работа продолжается!
Что известно о последствиях атаки армии РФ по Украине
В ночь на 31 января возле Черкасс прогремел взрыв, Воздушные силы сообщали о массированной атаке вражеских беспилотников на регионы Украины.
В Николаевской области из-за падения обломков есть повреждения.
По информации руководителя Николаевской ОВ Виталия Кима, повреждены окна, крыша и ограждения трех частных домов. Обесточены 25 бытовых абонентов, принимаются меры по восстановлению электроснабжения.
Между тем, в КМВА отметили, что информация о падении обломков вражеского дрона на дом в Киеве 31 января не подтвердилась.
По информации ситуационного центра, в результате короткого замыкания в кондиционере был поврежден трубопровод с фреоном, соединяющим внешние и внутренние блоки.
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