По информации командования Воздушных сил, в течение ночи на 31 января преступная армия РФ выпустила для атак по Украине 102 ударных БпЛА типа Shahed, а также дроны-иматоры других типов.

Что известно о результатах работы ПВО по отражению дроновой атаки армии РФ

Отмечается, что враг запускал ударные дроны и беспилотники по Украине по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

В отражении дроновой атаки российских окупантов участвовали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 59 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

При этом еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина и Черкасщина.

Четыре вражеских БпЛА — в воздухе, боевая работа продолжается!

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Украине

В ночь на 31 января возле Черкасс прогремел взрыв, Воздушные силы сообщали о массированной атаке вражеских беспилотников на регионы Украины.

В Николаевской области из-за падения обломков есть повреждения.

По информации руководителя Николаевской ОВ Виталия Кима, повреждены окна, крыша и ограждения трех частных домов. Обесточены 25 бытовых абонентов, принимаются меры по восстановлению электроснабжения.

Между тем, в КМВА отметили, что информация о падении обломков вражеского дрона на дом в Киеве 31 января не подтвердилась.

Сведения о падении ночью обломков вражеского дрона на дом в Оболонском районе не подтверждаются, — подчеркнул глава КМВА Тимур Ткаченко. Поделиться

По информации ситуационного центра, в результате короткого замыкания в кондиционере был поврежден трубопровод с фреоном, соединяющим внешние и внутренние блоки.