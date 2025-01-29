Силы обороны Украины дронами поразили нефтеперекачивающую станцию и ракетный арсенал РФ — источники
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Силы обороны Украины дронами поразили нефтеперекачивающую станцию и ракетный арсенал РФ — источники

пожар
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Источник:  online.ua

Служба безопасности Украины и Силы спецопераций беспилотниками поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области РФ.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины с помощью дронов успешно поразили нефтеперекачивающую станцию и ракетный арсенал в Тверской области РФ.
  • Спецоперация привела к разливу нефтепродуктов и возгоранию на станции, нарушив работу важного трубопровода.
  • Дроны также поразили 23-й ракетный арсенал, повреждены боеприпасы и здание воинской части, что вызвало более 20 взрывов и эвакуацию населения.

Силы обороны Украины дронами поразили два военных объекта РФ

В ночь на 29 января СБУ и ССО провели совместную спецоперацию по поражению НПС "Андреаполь", являющуюся важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.

В результате атаки дронов на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

По словам источников в спецслужбах, россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, которым нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Еще одной целью СБУ и ССО стал 23-й ракетный арсенал Минобороны РФ в Тверской области. Дроны поразили сам состав и три здания воинской части. Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чате об эвакуации населения.

Дроновые санкции демонстрируют свою эффективность. Их применение будет продолжаться и дальше.

Дроновый удар по ракетному арсеналу в Тверской области РФ

Российские паблики днем 29 января писали об атаке на ракетный арсенал в Тверской области России.

23-й арсенал ГРАУ атакован сегодня беспилотниками в поселке Жовтневом Тверской области. Также БПЛА попали в нефтеперекачивающую станцию, выяснила ASTRA.

В ночь на 29 января Тверскую область атаковали как минимум 29 беспилотников, сообщил ранее глава региона. ASTRA выяснила, что более 20 беспилотников атаковали состав боеприпасов 23-арсенала ГРАУ и прилегающую к нему воинскую часть в поселке Жовтневый Торопецкого муниципального округа. На складе боеприпасов в момент атаки отсутствовали, сам получил повреждение. Повреждены также 3 здания воинской части.

Ранее 23 арсенала ГРАУ атаковали в сентябре 2024 года. Судя по спутниковым снимкам, тогда были повреждены 58 зданий склада.

Кроме арсенала, беспилотники атаковали сегодня нефтеперекачивающую станцию "НПС Андреаполь" ООО "Транснефть-Балтика" в селе Ерохино. Повреждена крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, произошел разлив и пожар, сообщили источники ASTRA в МЧС РФ. Пострадавших нет.

Как сообщала местная пресса, НПС "Андреаполь" ООО "Транснефть-Балтика" — это один из крупнейших производственных объектов в Тверской области. Создана в 1982 году. Как говорилось в соответствующем приказе Управления Верхневолжскими магистральными нефтепроводами, станция была необходима «для обеспечения завершения строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения перекачки нефти по нефтепроводу Сургут — Полоцк».

Сегодня НПС „Андреаполь“ — одна из опорных точек Балтийской трубопроводной системы-2. Ее работники вносят большой вклад в обеспечение надежной и безопасной транспортировки нефти, а регулярная модернизация и обновление позволяют ей отвечать самым строгим требованиям, предъявляемым к объектам трубопроводного транспорта», ―— говорил в 2022 году главный инженер ООО «Транснефть-Балтика» Евгений Инжеватов.

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